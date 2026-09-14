Cum va fi iarna 2026–2027? Copernicus vine cu primele indicii, iar El Niño se intensifică. Ce spun cele mai noi date despre frig și ninsori.

Cum ar putea fi, de fapt, iarna 2026–2027. Ce arată cea mai nouă prognoză Copernicus pentru Europa | Shutterstock

Iarna 2026–2027 vine cu primele indicii din partea specialiștilor. Copernicus Climate Change Service (C3S) a actualizat pe 10 septembrie 2026 prognoza sezonieră, iar cele mai noi date favorizează o iarnă mai blândă decât media în Europa. Potrivit estimării, temperaturile peste valorile climatologice normale sunt favorizate pentru sezonul de iarnă, în ansamblu, pe aproape toate suprafețele terestre ale continentului.

Asta nu înseamnă însă că Europa va avea o iarnă fără zile reci, ger sau ninsoare. Prognoza Copernicus este una sezonieră și trebuie interpretată diferit de o prognoză meteo obișnuită.

Ce arată, de fapt, prognoza Copernicus pentru iarna 2026–2027

Prognozele sezoniere C3S nu pot spune cu exactitate cum va fi vremea într-o anumită zi și nici nu pot anticipa acum dacă va ninge într-un anumit oraș de Crăciun sau în ce zi va veni primul episod de ger.

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Aceste produse lucrează cu probabilități și încearcă să arate dacă, pe parcursul unui sezon, temperaturile și precipitațiile au șanse mai mari să fie peste, apropiate de sau sub valorile climatologice normale. C3S precizează că prognozele sezoniere sunt actualizate lunar și acoperă perioade de până la șase luni.

Prin urmare, cea mai importantă informație din actualizarea din 10 septembrie este tendința generală: primele estimări favorizează condiții blânde în Europa, cu temperaturi peste medie pentru iarna analizată în ansamblu, pe aproape toate suprafețele terestre ale continentului.

Iarna ar putea fi mai umedă decât media

Și în ceea ce privește precipitațiile există un semnal important. Cea mai nouă prognoză C3S favorizează o iarnă mai umedă decât media în cea mai mare parte a Europei, cu excepția unor zone situate spre extremitățile sudice și nordice ale continentului.

Astfel, informațiile potrivit cărora întreaga Europă ar urma să aibă o iarnă secetoasă nu sunt susținute de cea mai recentă prognoză Copernicus.

De asemenea, temperaturile peste medie nu exclud apariția unor episoade de frig. O medie sezonieră mai ridicată poate include în continuare perioade cu temperaturi negative, viscol sau ninsori. Ceea ce arată prognoza este tendința pentru întregul sezon, nu vremea din fiecare zi a lunilor decembrie, ianuarie și februarie.

El Niño ar putea avea un rol important în iarna 2026–2027

Unul dintre elementele urmărite îndeaproape de climatologi este fenomenul El Niño. Potrivit celei mai recente actualizări Copernicus, condițiile puternice de El Niño sunt deja instalate în Pacificul tropical, iar prognoza C3S favorizează o intensificare a fenomenului până la sfârșitul anului. Modelele utilizate sunt în linii mari de acord asupra evoluției, însă există încă diferențe în ceea ce privește amplitudinea maximă pe care o va atinge fenomenul.

NOAA susținea pe 10 septembrie cu o actualizare importantă. Climate Prediction Center arată că El Niño se intensifică și estimează o probabilitate de peste 90% ca fenomenul să ajungă la o intensitate foarte puternică în toamna și iarna emisferei nordice 2026–2027.

Mai mult, pentru intervalul octombrie–decembrie 2026, NOAA estimează o probabilitate de 75% ca El Niño să atingă nivelul unui eveniment istoric, definit în analiza instituției ca depășind intensitatea evenimentelor anterioare din seria care începe în 1950. NOAA subliniază însă că o asemenea intensitate crește probabilitatea unor efecte asociate fenomenului, fără ca acestea să fie garantate într-o anumită regiune.

Ce spune Organizația Meteorologică Mondială

Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a transmis, pe 3 septembrie 2026, că El Niño este deja bine instalat și este așteptat să se intensifice în lunile următoare, ajungând la o intensitate foarte puternică.

Potrivit WMO, prognozele centrelor globale de producție indică o probabilitate de aproape 100% ca El Niño să persiste până în februarie 2027. Organizația avertizează că un eveniment foarte puternic poate modifica semnificativ tiparele de temperatură și precipitații la nivel global și poate crește riscurile unor fenomene extreme în anumite regiuni.

Așadar, El Niño este unul dintre factorii climatici importanți care vor fi urmăriți în lunile următoare, însă existența fenomenului nu permite stabilirea cu certitudine a vremii dintr-un anumit oraș european într-o anumită zi.

Nu înseamnă că „nu va ninge” în această iarnă

În mediul online circulă deja numeroase interpretări ale prognozelor pentru sezonul rece. Este important însă ca acestea să nu fie confundate cu concluziile oficiale ale Copernicus.

Actualizarea din 10 septembrie nu spune că Europa va avea „iarna secolului”, nu spune că nu va ninge și nici nu stabilește că eventualele perioade reci vor apărea exact în a doua jumătate a lunii decembrie sau în ianuarie.

De asemenea, afirmația că februarie 2027 va fi „primăvăratic” nu poate fi prezentată în acest moment drept o concluzie oficială a prognozei C3S.

Un sezon cu temperaturi medii peste normal poate avea inclusiv episoade de răcire severă. Diferența este că, atunci când se face media întregii ierni, balanța ar putea înclina spre valori mai ridicate decât cele obișnuite.

Cum sunt realizate prognozele Copernicus

Prognoza C3S nu se bazează pe un singur model meteorologic. Sistemul utilizează informații provenite de la mai multe centre meteorologice internaționale, într-un sistem multi-model care urmărește să ofere o imagine mai robustă asupra evoluției climatice sezoniere.

Printre centrele care contribuie la sistem se numără ECMWF, Met Office, Météo-France, DWD, NCEP/NOAA, JMA, Environment and Climate Change Canada și Bureau of Meteorology din Australia.

Tocmai de aceea, rezultatul trebuie privit ca o estimare probabilistică, nu ca o prognoză meteo exactă pentru fiecare zi.

Ce putem spune acum despre iarna 2026–2027

La jumătatea lunii septembrie, cea mai corectă concluzie este că primele estimări Copernicus favorizează o iarnă cu temperaturi peste medie în Europa, dacă este analizat sezonul în ansamblu. În același timp, prognoza favorizează condiții mai umede decât media în cea mai mare parte a continentului.

În plus, El Niño se intensifică, iar atât NOAA, cât și WMO indică posibilitatea unui eveniment foarte puternic în lunile următoare. Acest fenomen poate influența tiparele globale de temperatură și precipitații, însă efectele sale regionale nu pot fi stabilite cu certitudine cu atât de mult timp înainte.

Pentru detalii precum perioadele exacte de ger, zilele cu ninsoare, temperaturile din perioada Crăciunului sau evoluția vremii în ianuarie și februarie, va fi nevoie de prognoze realizate mult mai aproape de respectivele intervale. Deocamdată, datele oficiale indică mai degrabă o tendință sezonieră spre o iarnă mai blândă decât media, nu dispariția iernii și nici lipsa episoadelor reci.