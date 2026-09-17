Descoperă cum va fi vremea până pe data de 12 octombrie 2026 și ce vești aduc meteorologii. Află cele mai noi informații de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Descoperă cum va fi vremea până pe 12 octombrie 2026 și care sunt perioadele în care temperaturile vor fi mai ridicate decât de obicei.

Cum va fi vremea până pe 12 octombrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea va aduce fie temperaturi destul de apropiate de valorile normale pentru această perioadă din an, însă vor există și zile când va fi ceva mai cald decât de obicei. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 12 octombrie 2026 și la ce ar trebui să ne așteptam, potrivit specialiștilor ANM.

Cum va fi vremea în perioada 17.09.2026 – 21.09.2026

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Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

În Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile estice

și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia valorile termice vor avea tendință să scadă, iar media temperaturilor amxime va fi de aproximativ 20-25 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile, potrivit meteoromania.ro.

Cum va fi vremea în săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea la munte în perioada 17 septembrie – 27 septembrie 2026

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 13...14 grade, până spre 18 de grade (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 13 grade.

Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 4...5 grade, spre 8...9 grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului, dar va fi în creștere după data de 20 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 20...25 l/mp).