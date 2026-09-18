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Cum va fi vremea în weekendul 19-20 septembrie 2026. Unde cresc temperaturile și în ce zone sunt așteptate ploi

Weekendul aduce o schimbare importantă a vremii în România. Dacă în sud și sud-est temperaturile se mențin ridicate în prima parte a intervalului, în vest, nord și centru se instalează o răcire accentuată.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 10:39 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 10:45
Cum va fi vremea în weekendul 19-20 septembrie 2026. Unde cresc temperaturile și în ce zone sunt așteptate ploi | Shutterstock
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În același timp, instabilitatea atmosferică va crește, mai ales în jumătatea estică a țării, unde sunt prognozate averse torențiale, furtuni și intensificări ale vântului.

Cum va fi vremea în weekendul 19-20 septembrie 2026

Sâmbătă, maximele se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. Diferențele termice dintre regiuni vor fi, așadar, considerabile. În estul țării, perioadele cu ploi puternice pot fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină.

Spre seară, ploile vor deveni mai consistente, iar în unele zone pot fi înregistrate cantități importante de apă. Aversele nu vor ocoli complet nici celelalte regiuni, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-vest, est și la munte, anunță ANM.

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În timpul nopții, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sudul și centrul Moldovei, estul Munteniei, Dobrogea, dar și în masivele montane din sudul și estul țării. Local, se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar în timpul ploilor rafalele de vânt pot ajunge la 60 de kilometri pe oră.

Duminică, frigul ajunge și în sud

Duminică, răcirea se extinde în sudul și sud-estul țării. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în nordul Moldovei și 26-27 de grade în vestul Olteniei.

În Dobrogea, norii vor persista și ploile vor continua, iar după-amiaza aversele se vor extinde spre Muntenia, estul Olteniei și zonele montane. Ploi pe suprafețe mai mici sunt posibile și în Transilvania și Moldova.

Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 20 de litri pe metru pătrat, iar în sud există și posibilitatea apariției grindinei. Vântul va sufla cu intensificări în est, sud-vest și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de o schimbare vizibilă a vremii. Sâmbătă, 12 septembrie, temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. Cerul se va înnora treptat, iar spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Duminică, temperatura maximă va coborî la 25 de grade. Soarele va apărea temporar, însă după-amiaza sunt posibile ploi abundente.

Luni, vremea se va ameliora. După unele înnorări matinale, soarele va reveni, iar maxima va rămâne la 25 de grade. Marți, vremea va fi schimbătoare, cu perioade de soare și posibilitatea unor ploi slabe, iar temperaturile pot urca până la 26 de grade.

Ploi și temperaturi mai scăzute la munte

La munte, ploile vor fi mai importante în Carpații Orientali și Meridionali, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În restul masivelor sunt posibile averse mai slabe, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor.

Duminică, vremea va deveni răcoroasă în aproape toate zonele montane. Ploile vor reveni după-amiaza și seara în masivele sudice și estice.

Luni, în Carpații Occidentali pot apărea ploi slabe, în timp ce în restul zonei montane sunt posibili doar câțiva stropi. Marți, vremea va rămâne schimbătoare, cu ploi slabe în mai multe masive și temperaturi apropiate de normal.

Litoralul începe weekendul cu temperaturi de vară

Pe litoral, sâmbătă vremea va fi în continuare caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar temperatura apei mării va fi de aproximativ 24 de grade.

Situația se schimbă însă în timpul nopții, când norii se înmulțesc și apar ploile torențiale. Duminică, instabilitatea atmosferică va crește, iar aversele și descărcările electrice vor fi prezente. Vântul poate ajunge la 50 de kilometri pe oră.

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Maximele de pe litoral vor coborî până la aproximativ 20 de grade. Luni, temperaturile vor urca din nou spre 24 de grade, iar marți vremea se va îmbunătăți, cu mai mult soare, vânt mai slab și valori termice similare celor de luni.

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