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Romica Jurca anunță cum va fi vremea în noiembrie. Când ar putea apărea primele ninsori și temperaturile negative în România

Romica Jurca a spus cum va fi vremea în România în luna noiembrie 2026. Când se răcește, unde sunt așteptate primele ninsori și când vor apărea temperaturile negative?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 09:54 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 09:55
Romica Jurca anunță cum va fi vremea în noiembrie | colaj spynews / facebook / profimediaimages,ro
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Luna noiembrie vine cu schimbări importante în ceea ce privește vremea. Romica Jurca a prezentat cele mai noi informații despre felul în care vor evolua temperaturile în România. Meteorologii anunță o răcire treptată, iar primele ninsori sunt așteptate la munte.

Cum va fi vremea în noiembrie. Când ar putea apărea primele ninsori și temperaturile negative în România

Ploile se extind în mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă. Meteorologul Romica Jurca anunță că vremea se va răci și mai mult începând de joi, 5 noiembrie, când aerul rece va aduce temperaturi negative în timpul nopților.

„Tot de joi începând va fi o pătrundere de aer și mai rece, așa încât ulterior o să vorbim de minime negative în bună parte din țară”, a declarat meteorologul la România TV.

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Ploile se extind treptat în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei prezentate de meteorologul Romica Jurca, duminică, 1 noiembrie, precipitațiile vor cuprinde Oltenia și Muntenia, apoi vor ajunge în Dobrogea și în sudul Moldovei. Ploi sunt așteptate și în Banat, Crișana, Maramureș și în mare parte din Transilvania.

„Ploile vor continua. Pe parcursul zilei de astăzi, acestea vor fi prezente în Oltenia, vor cuprinde treptat și Muntenia. Mai spre seară, la noapte, ploile vor fi prezente și în Dobrogea și în jumătatea de sud a Moldovei”, a explicat Romica Jurca.

În sudul țării, vremea ploioasă se va menține și în zilele următoare. Miercuri, precipitațiile vor fi mai puține, însă joi sunt anunțate noi ploi în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului.

Cod portocaliu de ploi abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ploi abundente pentru zonele montane și submontane din județele Mehedinți și Gorj, valabil până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00. Sunt așteptate cantități de apă de 50-70 l/mp.

Alte județe, printre care Dolj, Olt și Vâlcea, se află sub cod galben de ploi, unde precipitațiile pot depăși local 40 l/mp. Meteorologul Romica Jurca avertizează și asupra riscului de creștere a debitelor și nivelurilor râurilor, pe fondul ploilor persistente.

La munte va ninge

Ninsorile revin la munte, unde meteorologii anunță depunerea unui strat consistent de zăpadă. La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 15-30 de centimetri. În plus, vântul va sufla cu putere, iar pe creste rafalele pot atinge 80 km/h, viscolind ninsoarea.

Meteorologul Romica Jurca a anunțat că vântul se va intensifica și în sudul țării. Luni și marți, rafalele vor fi mai puternice în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.

„La munte, treptat, vor predomina din nou ninsorile. În principal la altitudini de peste 1.700 de metri se va depune strat de zăpadă, și încă destul de consistent”, a precizat meteorologul.

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