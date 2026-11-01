Vremea în săptămâna 2-8 noiembrie 2026. ANM anunță frig, ploi abundente și ninsori. Zonele cele mai afectate

Prognoza meteo pentru 2-8 noiembrie 2026. ANM anunță temperaturi sub normal, ploi abundente și ninsori la munte. Unde se strică vremea.

Prima săptămână din noiembrie aduce o schimbare importantă a vremii în România. Temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă, iar ploile vor afecta numeroase regiuni.

La munte sunt prognozate ninsori, în timp ce vântul va avea intensificări în mai multe zone ale țării. Meteorologii au anunțat unde se vor înregistra cele mai importante precipitații în intervalul 2-8 noiembrie 2026.

Luna noiembrie începe cu vreme rece și precipitații în mare parte din România. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile medii din săptămâna 2-8 noiembrie 2026 vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. În plus, meteorologii au emis avertizări de vreme severă pentru începutul săptămânii, fiind așteptate ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte.

Vremea în săptămâna 2-8 noiembrie 2026. Unde va ploua cel mai mult

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Conform prognozei ANM publicate pe 30 octombrie, precipitațiile vor depăși cantitățile obișnuite pentru această perioadă în sudul și estul României, dar și în anumite zone din vestul și centrul țării.

În schimb, în extremitatea de nord-vest sunt estimate cantități de precipitații mai reduse decât cele normale. Cele mai importante fenomene meteorologice sunt așteptate în prima parte a săptămânii. Potrivit avertizărilor emise duminică, 1 noiembrie, de ANM, mai multe regiuni vor fi afectate de ploi abundente și vânt puternic până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00.

Ninsori la munte și strat de zăpadă de până la 40 de centimetri

La altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii avertizează că, în anumite zone montane, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 40 de centimetri, iar rafalele de vânt pot atinge 80 km/h. Aceste condiții pot îngreuna deplasările în zonele montane, în special pe traseele aflate la altitudini ridicate.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala va resimți răcirea vremii la începutul lunii noiembrie. Pentru primele zile ale săptămânii sunt prognozate ploi, intensificări ale vântului și temperaturi maxime de aproximativ 9-12 grade Celsius.

Cerul va fi predominant noros, iar senzația de frig va fi accentuată de vânt și umezeală.

Când se încălzește vremea în România

Potrivit estimărilor ANM pentru următoarele patru săptămâni, vremea ar urma să se apropie treptat de normalul perioadei după 9 noiembrie.

În intervalul 9-16 noiembrie, temperaturile medii sunt estimate la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

Precipitațiile ar putea rămâne însă mai abundente în vestul și nord-vestul României. Astfel, începutul lunii noiembrie 2026 va fi caracterizat de vreme rece, ploi și ninsori la munte, înainte ca temperaturile să revină treptat spre valorile normale ale sezonului.

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