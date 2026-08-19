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Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență

După o seară plină de provocări și distracție, echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență! În această seară, căpitanii vor fi Rikito Watanabe și Sonny Medini.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 12:50 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 12:50
Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență | Antena 1
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Competiția se apropie de finalul săptămânii, după o ediție în care echipa roșie a reușit să se impună din nou. Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere a fost și aseară lider de audiență, iar în această seară provocările continuă cu noi căpitani la conducerea echipelor: Rikito Watanabe pentru echipa roșie și Sonny Medini pentru echipa galbenă. De la 20:30, Nea Mărin îi pune din nou la încercare pe concurenți, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere

Într-un târg aglomerat, misiunile lui Nea Mărin au pus echipele în fața unei noi probe, în care rapiditatea și îndemânarea au făcut diferența. Liviu și Andrei, alături de Anda Adam și Joseph, au reușit să se impună și să obțină victoria, aducând astfel egalitate în clasament.

În ediția de aseară, la pauza de masă, Nea Mărin, alături de căpitanii echipei roșii, Liviu și Andrei, a făcut un anunț care a schimbat planurile pentru ziua următoare: cei doi vor lipsi pentru a susține un examen important. În acest context, Liviu și Andrei au fost nevoiți să decidă cine va prelua responsabilitatea de a conduce echipa roșie în absența lor. Alegerea s-a oprit la Rikito, care va avea astfel ocazia să își demonstreze abilitățile de lider și să lupte pentru o nouă victorie a echipei.

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Cea de-a doua ediție din această săptămână a captat telespectatorii, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:25, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.4 puncte de rating şi 20.5% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating şi 18.5% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:07, peste 820.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

Au mai rămas doar câteva ore până la finalul competiției din această săptămână, iar cele două echipe pornesc de la egalitate după cele două victorii de până acum. Cu miza unei noi etape și a relaxării puse în joc, lupta se anunță strânsă. Vor reuși Anda și Joseph, alături de noul lor căpitan, să se impună și să treacă în avantaj? Sau Giulia și Vlad vor face echipă cu Sonny pentru a-și asigura victoria și recompensa de la final?

Nu ratați un nou sezon Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere! Ne vedem în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

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