Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Începe noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Super provocări pentru invitați, lansate de Nea Mărin

Începe noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Super provocări pentru invitați, lansate de Nea Mărin

Așteptarea a luat sfârșit! În acestă seară, de la ora 21:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se dă startul noului sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt concurenții primei etape

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 11:34 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 11:36
Galerie
Începe noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nea Mărin este gata să pri-mească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

Prima etapă a noului sezon îi poartă pe participanți direct pe litoral, într-o locație care le va fi atât spațiu de odihnă, cât și arenă pentru întreceri! Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt cei care deschid competiția, iar distracția și starea de bine sunt garantate.

În această seară începe noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Super provocări pentru invitați, lansate de Nea Mărin, la Antena 1 și în AntenaPLAY! Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt concurenții primei etape

„Nea Mărin este mereu în formă, elegant, clasic, dar modern, în vârstă, dar tânăr. De Nea Mărin îmi este dor în fiecare zi! Este un prieten desăvârșit pentru mine”, va spune Adriana Tranda-fir, în timp ce Codruța Filip, aflată în premieră în această emisiune, va declara: “Despre Nea Mă-rin, în general, am auzit numai de bine.”

Articolul continuă după reclamă

În același timp, Valentin Sanfira va dezvălui despre gazda emisiunii: “Îl cunosc de când eram foarte mic și lansam Doina Gorjului. A pus multe dansuri în scenă acolo! Există un respect reciproc.”, în timp ce Liviu Vârciu îi va face lui Nea Mărin și o declarație: “Îmi era dor de tine rău de tot!”.

Cum va decurge prima zi pentru concurenți? Cine va reuși să se motiveze mai tare și să câștiga proba, ajungând astfel la relaxare, dar și cine va pierde și va avea parte de mai multă muncă? Totul, aflăm de la ora 21:00, într-o premieră ce nu poate fi ratată!

nea marin

Nu ratați noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!” Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal&#8230; am leșinat!”
Observatornews.ro Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Antena 3 Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă
Comentarii


Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Ce echipă a câștigat ultima etapă din sezon. Liviu Vârciu a ajuns la medic
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Ce echipă a câștigat ultima etapă din sezon. Liviu...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x