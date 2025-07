Finalul sezonului „Poftiți pe la noi: Poftiți pe la întrecere”, în această săptămână. Vedetele ultimelor editii ajung în Hunedoara

Duminică, de la ora 20:00, și luni și miercuri, de la ora 20:30, telespectatorii Antena 1 sunt invitați să urmărească ultima etapă a sezonului „Poftiți pe la noi: Poftiți pe la întrecere”.

Ultimele jocuri au loc în spectaculoasa Hunedoara, iar distracția, provocările și emoțiile sunt la cote maxime!

Finalul sezonului „Poftiți pe la noi: Poftiți pe la întrecere”, în această săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Astăzi, de la ora 20:00, Oana Radu, Sali Levent, Varză, Teodora Nedelcu și Edi Stancu ajung în Hunedoara

Nea Mărin le-a pregătit vedetelor invitate – Teodora Nedelcu, Varză, Sali Levent, Edi Stancu și Oana Radu – o serie de jocuri spectaculoase, pline de surprize și momente memorabile.

Prima dimineață începe în forță cu Varză, care nu a venit cu mâna goală: „Eu sunt regele farselor în România, cum era să nu vin cu ceva pregătit? Știu că Nea Mărin are și el treziri speciale pentru noi, așa că i-am arătat și eu cum se face”, a spus Varză. Teodora Nedelcu a acceptat provocarea pentru a-și înfrunta fricile, declarând: „Am venit pentru că am foarte multe frici și cred că Nea Mărin este un adevărat vindecător” Pentru Oana Radu, aceasta este prima participare la Poftiți pe la noi, iar întâlnirea cu Nea Mărin promite să fie una... cu totul specială!

În această etapă, echipa roșie va fi condusă de Liviu Vârciu și Sali Levent, în absența lui Andrei Ștefănescu. Prima întrecere are loc într-un decor de poveste, la Conacul Archia, unde concurenții vor fi puși la încercare într-o probă complexă ce testează spiritul de echipă și simțul practic. Printre provocări: realizarea unui aranjament complet de masă pentru o nuntă, călcat lenjerii, aranjamente florale, decorarea unei camere sub atenta supraveghere a unei cameriste, ștafetă în echipă pentru aranjarea scaunelor, a tacâmurilor și a etichetelor, iar la final – provocarea supremă: construirea unui turn de pahare și umplerea acestuia cu șampanie, fără ca structura să se prăbușească.

Va fi o etapă plină de șicane, împunsături, ba chiar și mici tensiuni pe alocuri, căci gustul victoriei și al relaxării pune mare presiune pe cei prezenți.