Horațiu Moldovan a cerut-o pe iubita lui în căsătorie! Cine este Aza Gabriela și cum a arătat cadrul de vis al momentului

Horațiu Moldovan și-a cerut iubita în căsătorie, iar inelul ales a captat toată atenția internauților. Unde a avut loc ceremonia și cine este actuala lui logodnică, Aza Gabriela.

Horațiu Moldovan și Aza Gabriela formează un cuplu de aproximativ doi ani, însă au trecut și prin momente dificile, fiind nevoiți să stea separați o perioadă pentru a se putea regăsi și relua povestea de dragoste de la început.

Deși cei doi nu postează foarte des împreună, niciodată nu s-au ascuns de lumina reflectoarelor, ci au știut cum să gestioneze fiecare apariție fără a atrage prea mult atenția celor din jur.

Acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă ei mai au un motiv de bucurie, deoarece fotbalistul s-a decis să o ceară în căsătorie pe frumoasa cântăreață într-un cadru de vis la care visează fiecare tânără în zilele noastre.

Citește și: Ianis Hagi, imagini de colecție alături de fiul și soția lui. Ipostaza adorabilă în care s-au pozat de primul lor Crăciun împreună

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos cine este frumoasa iubită a lui Horațiu Moldovan, cum a decurs cererea în căsătorie și ce imagini de vis au publicat cei doi în mediul online!

Horațiu Moldovan a cerut-o pe iubita lui în căsătorie! Cum a arătat cadrul de vis al momentului

Celebrul fotbalist a atras atenția tuturor internauților cu cererea în căsătorie pe care a plănuit-o până la cel mai mic detaliu și care a avut loc în urmă cu doar o zi la Viena, acolo unde el și iubita lui au petrecut câteva zile cu adevărat speciale.

Decorul în care a avut loc marele eveniment pare desprins din povești, iar inelul pe care l-a ales Horațiu Moldovan este deosebit, rafinat și parcă perfect pentru mâna iubitei sale.

Înconjurați de trandafiri roșii sub forma unei inimioare mari în centru căreia scrie „Te măriți cu mine?”, cei doi s-au fotografiat în timp ce zâmbeau din suflet și se bucurau de momentul unic care va rămâne o amintire plăcută pentru tot restul vieții.

Citește și: Când se mărită Camelia Potec. De ce nu a făcut până acum pasul cel mare alături de tatăl fetițelor

„Daaa. Sufletul a știut. Inima a învățat. Iar azi spun DA. Din cel mai bun iubit, mi-ai devenit cel mai bun prieten, iar de când te-am cunoscut mi-ai fost ACASĂ. De astăzi… un nou capitol frumos!” a scris Aza pe pagina sa de Instagram, acolo unde a postat și fotografiile superbe atât cu ei, cât și cu inelul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Aza Gabriela, logodnica lui Horațiu Moldovan

Aza Gabriela este o tânără cântăreață din România care a participat la mai multe show-uri televizate datorită talentului ei muzical care a adus-o pe cele mai înalte culmi ale domeniului.

Ea s-a născut în Călărași, de curând a împlinit frumoasa vârstă de 27 de ani, iar de-a lungul timpului a obținut o mulțime de premii și trofee la festivaluri naționale și internaționale, precum „Trofeul Tinereții Amara 2015”, „Flori de Mai” sau „Podloska Nuta” (Polonia).

În cadrul emisiunilor de la Antena 1, Aza a făcut un adevărat show atât la Splash! Vedete la apă (2022), cât și la Chefi la cuțite (2023).

Pe YouTube, aceasta a lansat o mulțime de piese și are o mulțime de colaborări cu artiști cunoscuți din țara noastră precum: Denis Ramniceanu, Adrian Sînă, Culița Sterp, Mariano, Renvtø, dar și mulți alții.

Citește și: Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cum arată Alexandra și de când formează un cuplu