Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea

Aflată în vacanță, Ramona Olaru a reacționat la declarațiile date de Alex Bodi în presa online. Vedeta a transmis că nu s-au cunoscut niciodată și a condamnat comportamentul afaceristului.

Ramona Olaru a povestit, recent, într-un podcast ce își dorește de la viitorul ei partener. Prezentatoarea de la Neatza a declarat că are anumite așteptări de la un posibil iubit printre care să fie un om empatic, dar și care să aibă o situație financiară stabilă. Pornind de aici, afaceristul Alex Bodi s-a arătat deranjat de declarațiile ei și a atacat-o.

El a numit-o „divă” într-un sens peiorativ și a acuzat-o de falsitate, pentru cancan.ro. Vedeta a văzut declarațiile lui și a reacționat imediat.

Cum a reacționat Ramona Olaru când a aflat ce a spus Alex Bodi despre ea

Aflată în vacanță în SUA, Ramona Olaru nu a rămas impasibilă la atacul afaceristului. Furmoasa prezentatoare TV a declarat că deși întotdeauna s-a ținut departe de astfel de scandaluri din media, nu poate trece cu priviriea acuzațiile aduse și atitudinea lui Alex Bodi.

„Eu am rămas tâmpită când am văzut declarația asta! Toata viața am zis că nu ma bag în astfel de discuții, cu nimeni! Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri! Și mai ales, de oameni cu care nu am interacționat nici măcar o dată în viața mea! Dar deia e mult! Lucrurile nu vor ramâne așa, promit”, a scris ea într-un Insta Story.

Ulterior, vedeta a revenit cu o serie de videoclipuri pe contul ei de Instagram, unde a vorbit despre întreaga situație. Ea a adăugat că nici nu înțelege motivul din spatele acuzațiilor lui Alex Bodi, mai ales că ei nu se cunosc și nu au interacționat niciodată.

În plus, aceasta l-a asigurat că după ce va revenit în țară se va ocupa de întreaga situație pe cale legală.

„Eu înțeleg că poate cauți vreo atenție sau cine știe ce, dar nici nu mă interesează acest aspect. Nici nu discut, sunt în vacanță, nici nu vreau să schimb mood-ul și nici nu vreau, dar cred că trebuie să recurgem pe alte căi aici, legale (...) Mi se pare absolut ireal ca o persoană să facă astfel de declarații despre mine, o persoană care nici nu mă cunoaște. Și chiar dacă m-ar cunoaște, ce-ți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? (...) Am să revin în țară și o să ne ocupăm legal, cu siguranță. Nu ai cum să ai tu poziția pe care o ai ca bărbat și să te apuci să vorbești despre niște femei și să declari astfel de lucruri (...) E o greșeală enormă”, a răspuns ferm Ramona Olaru.

