Mirela Vaida a răbufnit după valul de critici. „Da, sunt isterică!” Replica care a stârnit reacții

Mirela Vaida a răbufnit după criticile primite! „Da, sunt isterică!” Mesajul tranșant pentru cei care au judecat-o.

Mirela Vaida a reacționat după valul de critici primite în urma apariției sale în noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, difuzată de Antena 1. Prezentatoarea TV a fost una dintre primele vedete care au intrat în competiția lui Nea Mărin, iar atitudinea sa energică și extrem de competitivă a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

Mirela Vaida a răbufnit după valul de critici

Mulți telespectatori au catalogat-o drept „isterică”, considerând că reacțiile sale au fost exagerate în timpul probelor. Mirela Vaida nu a rămas indiferentă și a decis să le răspundă celor care i-au criticat comportamentul.

În această perioadă, vedeta se află în vacanță alături de familie, în Tenerife, însă urmărește în continuare reacțiile publicului la emisiune. Dintr-o plajă din Spania, prezentatoarea le-a povestit urmăritorilor că se bucură de câteva zile de relaxare, în timp ce copiii ei profită din plin de mare și de vremea frumoasă.

Articolul continuă după reclamă

„Suntem în vacanță în Tenerife, în Spania. Suntem într-un golf unde apa oceanului este atât de clară și nisipul este atât de fin și sunt foarte mulți oameni cu copii mici. Adică fix cum îmi place mie. Ai mei sunt numai în apă, iar noi stăm și îi păzim de pe margine”, a spus Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Chiar și în vacanță, vedeta a ținut să le transmită un mesaj celor care au judecat-o după primul episod al emisiunii. Mirela Vaida spune că nu se ascunde în spatele unei imagini perfecte și recunoaște că este o persoană foarte impulsivă atunci când intră într-o competiție. Mai mult, aceasta susține că telespectatorii au văzut doar o mică parte din felul în care reacționează în astfel de situații.

Replica care a stârnit reacții

„Aseară s-a difuzat primul episod din ediția cu Nea Mărin. Mi-au scris unii, din aceștia care își pun icoane la poza de profil, că sunt isterică. Da, sunt isterică! Păi da, eu așa sunt. Dar nu e ca și cum nu știu și nu-mi asum asta, ba îmi asum. Eu țip, mă enervez, sunt super competitivă, sunt super bătăioasă și nu-mi place să pierd.

Voi ziceți că eu sunt isterică și că v-ați săturat de urletele mele în trei zile de Nea Mărin? Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Stați puțin, nu mă cunoașteți!?”, a declarat Mirela Vaida într-un videoclip publicat la secțiunea Story.

Prezentatoarea TV a lăsat de înțeles că telespectatorii vor avea parte de și mai multe surprize atunci când o vor vedea în „Asia Express”, competiție despre care spune că i-a scos la iveală și mai mult spiritul competitiv. Mirela Vaida susține că nu își ascunde firea și preferă să fie autentică, chiar dacă acest lucru atrage uneori critici din partea publicului.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următoarele ediții ale emisiunilor și dacă reacțiile telespectatorilor se vor schimba pe măsură ce o vor vedea în noi provocări.