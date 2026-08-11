Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 august 2026. Raluca Bădulescu a intrat la porci purtând fustă de „balerina capucina”

Raluca Bădulescu se declară o doamnă de oraș veritabilă, iar tot ce ține de viața de la sat nu i se potrivește. Totuși, la Poftiți pe la noi - Poftiți la Întrecere Regina a intrat în grajdul porcilor.

Raluca Bădulescu a fost deranjată de mirosul înțepător, dar, pentru că era o ocazie unică, a mers și a mângâiat un porc, în ediția de pe 11 august de Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Purtând o fustă albă de „balerina capucina”, așa cum a descris Regina ținuta, a intrat la porci.

Raluca Bădulescu a intrat la porci îmbrăcată în fustă de balerină. Cum a reacționat Regina când a atins animalele: Am marcat-o și pe asta în viață”

Chiar dacă nu-i plăcea locul în care se afla, Raluca Bădulescu a fost impresionată de frumusețea animalelor.

„E ceva rău. Mirosul nu mi-l pot scoate din nas. Nu vreau la țară. Nu îmi place natura. Am pus și eu mâna pe porc. Am marcat-o și pe asta în viață. N-am venit degeaba. Au ochi frumoși, nu mai mâncați porci. Nu-i mai sacrificați, sunt frumoși la față! Ouăle de țară nu-mi plac, au gălbenușul prea portocaliu. Mie îmi place orice de la supermarket”, a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!