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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 august 2026. Raluca Bădulescu, gest neașteptat. Ce echipă a câștigat lupta strânsă

Echipa câștigătoare din ediția de pe 11 august de la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere a fost desemnată în urma unei întreceri în bună regulă. Membrii echipei galbene și membrii echipei roșii au luptat cot la cot până în ultima secundă pentru victorie. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 21:34 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 21:34
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Competiția de la Bran le-a testat concurenților îndemânarea la tricotat, viteza și capacitatea de orientare și și abilitatea de a-i convinge pe oameni să cumpere diverse obiecte. Întrecerea de pe 11 august avea să se încheie cu momentul în care o echipă aduce un monstru din Castelul groazei și îi pune în piept o cocardă tricotată.

Lucrurile nu au fost simple, pentru că Alina și Sonny din echipa galbenă au alergat cot la cot cu Liviu și Florin din echipa roșie. În cele din urmă, Sonny i-a întrecut pe adversari și Alina a căzut. Pentru că Sonny a ajuns primul la stand cu monstrul său, Nea Mărin a decis să acorde victoria echipei galbene, spre nemulțumirea lui Liviu, care a finalizat și el proba. Alina Pușcău s-a împiedicat: „Nu știu cum am făcut de am căzut, bine că am pus mâinile, că am căzut direct în față”, a spus modelul.

„Galbenul a ajuns primul. Câștigătoare e echipa galbenă”, a spus Nea Mărin.

„Pe ultima sută de metri s-a întâmplat o minune. Depășire maximă”, a spus Sonny.

„N-au avut dreptate că s-au supărat. Noi am ajuns primii. Sonny cu mutantul nostru. Nu au zis că trebuie să fie și Alina. A căzut femeia, asta e!”, a spus Serghei Mizil.

Raluca Bădulescu, gest neașteptat față de un turist. Cum a reacționat când a văzut-o pe soția lui

Cuprinsă de spiritul competiției și dornică de victorie, Raluca Bădulescu i-a mulțumit unui turist pentru că a ajutat-o cumpărând magneți cu un pupic pe buze. Imediat, a apărut și soția turistului, iar Raluca i-a oferit și ei un pupic pentru a echilibra balanța.

„L-a luat direct pe botic!”, a exclamat Andrei Ștefănescu. Stai așa un pic. E iubita ta? Soția?”, a întrebat Andrei Ștefănescu.

„Am pupat-o și pe ea să fie pace în familie!”, a spus Raluca Bădulescu.

Cursa a fost strânsă, însă echipa galbenă formată din Sonny, Riki, Alina și Serghei a fost desemnată câștigătoare.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Colaj cu concurenții Poftiti pe la noi
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Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 august 2026. Soția lui Nea Mărin, apariție rară la TV. Ce a făcut doamna Măr... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 11 august 2026. Raluca Bădulescu a intrat la porci purtând fustă de „balerina c...
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