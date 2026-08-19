Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije”

O întâmplare neașteptată l-a dus pe soțul Andei Adam, Joseph, direct în sala de operații. Ce s-a întâmplat, a povestit la Poftiți pe la noi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 20:09 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 15:19
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Joseph, soțul Andei Adam, a avut probleme la proba de pe stadion: „Eram epuizat, în durere maximă”

Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije”

Proba de pe stadionul Sepsi s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile pentru Joseph, soțul Andei Adam. Concurentul a fost nevoit să alerge, să caute mingile echipei sale și să participe la o serie de provocări care i-au solicitat din plin rezistența fizică. Pentru el, efortul a fost cu atât mai dificil cu cât, în urmă cu mai mulți ani, a suferit un accident în Italia.

Joseph a povestit că, în urma accidentului, a fost operat la bazin și a rămas cu tije, lucru care îi afectează și astăzi anumite mișcări. „Am făcut un accident în Italia. Am fost operat la bazin și de atunci am niște tije”, a explicat acesta. Anda Adam a subliniat că problema îl împiedică să facă fără dificultate activități care presupun alergare sau mișcări ample ale șoldului.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, Joseph nu a renunțat la probă. A alergat după mingi și a parcurs traseul de mai multe ori, chiar dacă fiecare tură îi solicita tot mai mult corpul. Anda a glumit pe seama efortului său și l-a numit „Robocop”, în timp ce Joseph recunoștea că iarba și distanțele mari au făcut misiunea și mai complicată.

Situația nu a fost ușoară nici pentru ceilalți concurenți. Giulia a mărturisit că, după mai multe ture, a început să simtă cum i se blochează mușchii. În plus, nu se simțea bine și se întreba cum de a reușit să răcească tocmai în ultima zi și la ultima probă.

Joseph a ajuns, la un moment dat, să spună că era „epuizat, în durere maximă”, iar Anda a descris starea lui ca fiind una extrem de dificilă. Chiar și așa, competiția a continuat, iar concurenții au încercat să-și ajute echipele până la capăt.

Competiția de pe stadion a pus concurenții la grea încercare

După alergarea pentru mingi, proba a continuat cu șuturi și obstacole. Vlad a încercat să trimită mingea spre ținte, însă de multe ori aceasta ajungea în bară. Ulterior, concurenții au avut de doborât popice, o misiune care s-a dovedit mai dificilă decât părea.

Citește și: Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență

Deși băieții aveau un avantaj considerabil, nu reușeau să pună la pământ toate popicele. Ultima dintre ele a dat mari bătăi de cap, iar Anda și Joseph au intrat și ei în joc pentru a încerca să rezolve provocarea. Astfel, ultima probă de pe stadion s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru, în care rezistența, precizia și munca în echipă au făcut diferența.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am studiat”... Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam c...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul pe care Bernadette Szocs îl mănâncă zi de zi. „Fără asta nu pot să trăiesc” Alimentul pe care Bernadette Szocs îl mănâncă zi de zi. &#8222;Fără asta nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Oraşul în care ANAF vinde un BMW cu 2000 euro. Care este preţul de pornire la licitaţie Oraşul în care ANAF vinde un BMW cu 2000 euro. Care este preţul de pornire la licitaţie
Antena 3 Un fost vânzător de mașini devine prinț al Belgiei la 26 de ani. Și-a întâlnit tatăl într-un mall, fără să știe cine este Un fost vânzător de mașini devine prinț al Belgiei la 26 de ani. Și-a întâlnit tatăl într-un mall, fără să știe cine este
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam cu băieții”
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie....
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am studiat”
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Rikito s-a îmbrăcat exact ca Liviu Vârciu. „L-am...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x