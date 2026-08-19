O întâmplare neașteptată l-a dus pe soțul Andei Adam, Joseph, direct în sala de operații. Ce s-a întâmplat, a povestit la Poftiți pe la noi.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije” | antena 1

Joseph, soțul Andei Adam, a avut probleme la proba de pe stadion: „Eram epuizat, în durere maximă”

Accidentul care l-a „paralizat” pe soțul Andei Adam. „Am niște tije”

Proba de pe stadionul Sepsi s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile pentru Joseph, soțul Andei Adam. Concurentul a fost nevoit să alerge, să caute mingile echipei sale și să participe la o serie de provocări care i-au solicitat din plin rezistența fizică. Pentru el, efortul a fost cu atât mai dificil cu cât, în urmă cu mai mulți ani, a suferit un accident în Italia.

Joseph a povestit că, în urma accidentului, a fost operat la bazin și a rămas cu tije, lucru care îi afectează și astăzi anumite mișcări. „Am făcut un accident în Italia. Am fost operat la bazin și de atunci am niște tije”, a explicat acesta. Anda Adam a subliniat că problema îl împiedică să facă fără dificultate activități care presupun alergare sau mișcări ample ale șoldului.

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Cu toate acestea, Joseph nu a renunțat la probă. A alergat după mingi și a parcurs traseul de mai multe ori, chiar dacă fiecare tură îi solicita tot mai mult corpul. Anda a glumit pe seama efortului său și l-a numit „Robocop”, în timp ce Joseph recunoștea că iarba și distanțele mari au făcut misiunea și mai complicată.

Situația nu a fost ușoară nici pentru ceilalți concurenți. Giulia a mărturisit că, după mai multe ture, a început să simtă cum i se blochează mușchii. În plus, nu se simțea bine și se întreba cum de a reușit să răcească tocmai în ultima zi și la ultima probă.

Joseph a ajuns, la un moment dat, să spună că era „epuizat, în durere maximă”, iar Anda a descris starea lui ca fiind una extrem de dificilă. Chiar și așa, competiția a continuat, iar concurenții au încercat să-și ajute echipele până la capăt.

Competiția de pe stadion a pus concurenții la grea încercare

După alergarea pentru mingi, proba a continuat cu șuturi și obstacole. Vlad a încercat să trimită mingea spre ținte, însă de multe ori aceasta ajungea în bară. Ulterior, concurenții au avut de doborât popice, o misiune care s-a dovedit mai dificilă decât părea.

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Deși băieții aveau un avantaj considerabil, nu reușeau să pună la pământ toate popicele. Ultima dintre ele a dat mari bătăi de cap, iar Anda și Joseph au intrat și ei în joc pentru a încerca să rezolve provocarea. Astfel, ultima probă de pe stadion s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru, în care rezistența, precizia și munca în echipă au făcut diferența.