Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere: Ultima apariție TV a lui Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț

Valentin Sanfira și Codruța Filip au avut ultima apariție împreună într-un reality show la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, înainte de anunțul divorțului.

Primul episod din noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a marcat și ultima apariție a lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip într-un reality show, înainte ca cei doi să anunțe că au decis să meargă pe drumuri separate. La momentul filmărilor, cei doi formau încă unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc și au acceptat împreună provocarea lansată de Nea Marin, fără să lase să se întrevadă probleme în relația lor.

Ultima apariție TV a lui Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț

În cadrul emisiunii, Valentin Sanfira și Codruța Filip au făcut parte din aceeași echipă, alături de Rikito Watanabe și Sonny Medini. Cei patru au avut de înfruntat probe solicitante, care le-au testat atât rezistența fizică, cât și spiritul de echipă. Deși competiția a fost una intensă, Valentin și Codruța au părut uniți și s-au susținut reciproc pe tot parcursul întrecerii.

Imaginile surprinse în timpul primului episod îi prezintă zâmbind, colaborând și încercând să își ajute echipa să obțină victoria. Nimic nu părea să anunțe schimbările care aveau să urmeze în viața lor personală. Cei doi au comunicat firesc, au făcut glume și au încercat să depășească fiecare provocare pregătită de Nea Marin, lăsând impresia unui cuplu solid.

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Cu toate acestea, realitatea din spatele camerelor de filmat avea să fie cu totul alta. La scurt timp după încheierea filmărilor, Valentin Sanfira și Codruța Filip au confirmat că au decis să divorțeze, punând capăt căsniciei lor. Vestea i-a surprins pe fani, mai ales că aparițiile lor publice nu lăsau să se întrevadă existența unor probleme în relație.

Astfel, participarea lor la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” rămâne ultima apariție televizată a celor doi în calitate de soț și soție. Pentru telespectatori, imaginile din emisiune au acum o încărcătură emoțională aparte, deoarece surprind unul dintre ultimele momente în care Valentin Sanfira și Codruța Filip au apărut împreună într-un proiect de televiziune.

Chiar dacă între timp drumurile lor s-au despărțit, prestația din emisiune rămâne o amintire a perioadei în care cei doi formau un cuplu atât în viața personală, cât și în fața camerelor de filmat, participând împreună la una dintre cele mai dificile provocări pregătite de Nea Marin.