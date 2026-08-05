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Mihaela din sezonul 11 Mireasa îi face acuzații de infidelitate lui Ștefan: „Nu vă oblig să mă credeți...”

La scurt timp de la pronunțarea divorțului de Ștefan, Mihaela a făcut o serie de declarații despre împrejurările separării. Tânăra susține că a găsit mesaje trimise de fostul soț altor fete. De asemenea, Mihaela a vorbit și despre o sumă de bani pe care i-ar fi împrumutat-o fostului partener.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 11:07 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 11:19
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Mihaela din sezonul 11 Mireasa îi face acuzații de infidelitate lui Ștefan | Antena 1
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Mihaela susține că a citit mesaje ale lui Ștefan cu alte fete, în care le-ar fi spus că nu mai are relație de 3 luni, deși ei încă încercau să-și salveze căsnicia. Pe lângă acuzațiile de infidelitate, Mihaela a mai susținut că Ștefan îi datorează 1000 de euro, bani pe care i-a împrumutat cât timp erau căsătoriți.

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Mihaela din sezonul 11 Mireasa îi face acuzații de infidelitate lui Ștefan: „Nu vă oblig să mă credeți...”. Ce spune fata că s-a întâmplat înainte de divorț

„Am luptat 2 luni, dar am simțit că atenția nu este doar pe mine. Eu nu vă oblig să mă credeți. Eu vă spun adevărul așa cum a fost. Am și eu vină aici că trebuia să-i spun că știu. Să vezi că în timp ce e cu tine promite marea cu sarea și nu doar uneia ci mai multor fete. Nu știam dacă să-i spun că știu. Pe 15 am divorțat, undeva pe 10-11 eu am confirmat că știu. Eu eram în Moldova, el era în România, dar era ok relația cât de cât. Undeva pe data de 10-11 iunie… cel mai tare m-a durut minciuna că a spus că nu mai este în relație, am vorbit cu fetița aceea. Nu știu de ce m-am băgat eu”, a spus Mihaela.

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Mihaela a mai spus că la divorț a existat un moment în care Ștefan ar fi invitat-o să plătească suma de 700 de lei pentru că „ea a vrut divorțul și este mai bogată”. Mihaela a precizat că ulterior Ștefan i-a transferat pe card 350 de lei, partea lui din taxa pentru divorț.

Ștefan, gest bizar în timp ce Mihaela îi făcea acuzații. Ce a arătat fostul concurent Mireasa

În timp ce Mihaela făcea acuzații pe contul ei de Instagram, Ștefan a apelat la un gest bizar: a publicat o imagine cu o cană pe care era o fotografie cu el și fosta soție. Așadar, Ștefan a arătat că nu a renunțat la lucrurile pe care le-a primit de la susținători și că bea în continuare din cana care îi amintește de fosta soție.

Colaj cu Mihaela și Ștefan
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