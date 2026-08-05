Ema, câștigătoarea sezonului 13 Mireasa, a luat o decizie după o ceartă cu Alan: „Uneori, să renunți nu înseamnă că ai pierdut”

Ema a anunțat pe rețelele sociale că a avut prima ceartă cu Alan, în urma căreia a luat o decizie importantă. Câștigătoarea sezonului 13 Mireasa a împărtășit totul cu susținătorii în mediul online.

Ema a anunțat că după o ceartă cu Alan, în care inițial a crezut că își pierde visul, a decis să renunțe la salonul pe care îl deține în Bistrița. Soția lui Alan a precizat că deja au apărut oportunități noi, iar afacerea ar vrea să o vândă.

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Ema de la Mireasa a luat o decizie importantă: „Am avut prima ceartă cu Alan”

„Am avut prima ceartă cu Alan. Aproape că m-a făcut să iau una dintre cele mai grele decizii din viața mea, dar cu ocazia asta vreau să-i și mulțumesc pentru că am reușit să o luăm împreună. Cred că a venit momentul să vă povestesc ceea ce am ținut doar pentru mine până acum. A venit momentul să vă anunț că oficial am renunțat la salonul din Bistrița. Am înțeles și ăi dau dreptate că uneori trebuie să alegi între ceea ce-ți dorești și ceea ce-ți face bine pe termen lung și am luat decizia împreună să închei acest capitol, după ce am luat și am acceptat decizia de a renunța la salonul din Bistrița simt că viața a început să-mi ofere alte oportunități, am decis să vând afacerea la cheie. Uneori să renunți nu înseamnă că ai pierdut, înseamnă doar că ai avut curajul să alegi un alt drum”, a transmis Ema pe rețelele sociale.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Ema și Alan

Ema nu a fost de la începutul sezonului 13 Mireasa, iar Alan a încercat, fără succes, să aibă interacțiuni în vederea formării unei relații. Tânărul a fost într-o cunoaștere eșuată cu Roxi, cunoaștere căreia i-a pus punct în live.

Intrarea în competiție a Emei avea să-i schimbe complet parcursul lui Alan, care începuse să spună că-și dorește să părăsească emisiunea.

Task-ul cătușelor i-a apropiat pe cei doi. Au recunoscut că între ei a fost o chimie de la început și între ei au existat discuții și atingeri. Ema a avut mustrări de conștiință pentru că și-a dat frâu liber sentimentelor în contextul în care Alan ieșise cu 2 zile înainte din cunoașterea cu Roxi. Ema a intrat în competiție pe 12 februarie și ea și Alan au intrat într-o cunoaștere oficială pe 19 februarie, iar pe 20 februarie au intrat într-o relație, după primul sărut.

Așadar, Alan, băiatul care nu-și mai găsea locul în competiție și-a schimbat complet perspectiva după intrarea în competiție a fetei de care s-a îndrăgostit din prima. Totuși, scrisoarea primită de Ema de la familie avea să le perturbe parcursul, însă nu pentru mult timp. Inițial, părinții Emei au fost împotriva lui Alan, spunându-i fiicei că imaginile de la task-ul cătușelor, cu ei în pat îmbrățișați i-au dezamăgit.

Cu timpul, Alan le-a dovedit socrilor că poate fi un ginere pe placul lor. Dacă inițial Alan era agitat și se implica în conflicte, după venirea Emei a devenit mai calm.

Pe lângă chimia pe care au avut-o de la prima interacțiune, Ema și Alan au comunicat eficient, și-au dat șansa să se descopere reciproc și au învățat să-și exprime deranjurile, astfel încât să devină o echipă de neoprit. Au câștigat multe task-uri împreună și au primit ca premii date-uri care i-au ajutat să se cunoască și în alte contexte în afară de cele din casa Mireasa. Alan a dezvoltat o relație frumoasă și cu Maisa, cățelușa Emei, care a însoțit-o în competiție.

În luna iunie, Alan și-a luat inima în dinți și și-a cerut iubita în căsătorie. Ema a plecat la mare inivtată de Roxana, care câștigase un concurs, iar Alan și-a făcut apariția pe aerodrom și a pus marea întrebare. Ema a fost nespus de fericită și emoționată să-și vadă iubitul și să primească inelul de logodnă de la el.

După aproximativ 5 luni de relație, Ema și Alan au pășit în fața primarului și au spus un mare DA, iar în Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.