Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 4 august 2026. Jean de la Craiova, show de zile mari la o fabrică. Ce a făcut cu icrele

În ediția din 9 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Jean de la Craiova a făcut show de zile mari când a ajuns la o fabrică de produse pe bază de pește.

Dacă Bogdan de al Ploiești și Cristina Pucean s-au putut relaxa și bucura de tot felul de delicii culinare pe bază de pește, însă Jean de la Craiova și Emy Alupei au fost nevoiți să îmbrace costumele de protecție și să descopere cum arată o zi de muncă la o fabrică de produse realizate din crap și păstrăv. Acesta a fost momentul în care cunoscut cântăreț de manele a făcut show savuros. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 9 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Jean de la Craiova a făcut show de zile mari când a ajuns la o fabrică de produse din pește, în ediția din 9 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

„Am ajuns tranșator de pește. Chiar dacă o să curăț pește lumea o să mă confunde cu un doctor. Ia-ți combinezon, ia-ți mănuși, ia-ți din aia în cap, dezinfectant, zici că intru să fac operație”, a spus Jean de la Craiova, în timp ce se pregătea.

Dacă pregătirea pentru a intra în fabrică a fost ușoară, nu la fel de simple au fost sarcinile pe care le-au primit Jean de la Craiova și Emy Alupei. Inițial, aceștia au avut de curățat crapii de solzi. Ulterior, cei doi au trecut la etapa de tranșat și filetat. Mai întâi au urmărit cum se face, apoi s-au apucat de treabă, încercând să facă totul cât mai bine cu putință.

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Următoarea sarcină le-a dat și mai multe bătăi de cap concurenților, în ediția din 4 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

„Sărut mâna, ia uite aici ce frumusețe de femei! Sărut mâna! Ce frumuseți de femei, ia uite!”, a spus manelistul când a ajuns pe secția de prelucrare și ambalare a icrelor.

„Erau în extaz doamnele când a apărut Jean”, a zis Emy Alupei, extem de amuzată.

Zâmbetele au dispărut rapid de pe chipul lui Jean de la Craiova atunci când a descoperit cât se greu este. După doar câteva borcane, el nu a mai reușit să țină pasul și s-a lăsat cu show de zile mari, căci icrele au început să curgă mai mult pe podea decât în borcan.

„Până când fac așa? Nu mai țin pasul! Oprește-l, bre! Oprește-l! Icre! Oprește!”, a început să strige manelistul, extrem de panicat.

„S-a împroșcat cu icre până în gât”, a glumit Emy Alupei.

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