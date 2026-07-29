Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!
Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. Nu mai este o noutate faptul că Nea Marin este extrem de disciplinat și matinal, însă nu același lucru se poate spune și despre vedetele invitate în această săptămână. Pregătit de acțiunea, gazda show-ului a dat tuturor o trezire bruscă și extrem de dureroasă.
Miercuri, 29.07.2026, 20:50