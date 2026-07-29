Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!

Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. Nu mai este o noutate faptul că Nea Marin este extrem de disciplinat și matinal, însă nu același lucru se poate spune și despre vedetele invitate în această săptămână. Pregătit de acțiunea, gazda show-ului a dat tuturor o trezire bruscă și extrem de dureroasă.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea...

Miercuri, 29.07.2026, 21:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Marti, 28.07.2026, 22:48

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui...

Marti, 28.07.2026, 22:45

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la...

Marti, 28.07.2026, 22:05

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce...

Marti, 28.07.2026, 21:52

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii...

Marti, 28.07.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie!...

Marti, 28.07.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru...

Marti, 28.07.2026, 20:50

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Luni, 27.07.2026, 23:20

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma...

Luni, 27.07.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au...

Luni, 27.07.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui...

Luni, 27.07.2026, 21:50