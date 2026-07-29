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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!

Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. Nu mai este o noutate faptul că Nea Marin este extrem de disciplinat și matinal, însă nu același lucru se poate spune și despre vedetele invitate în această săptămână. Pregătit de acțiunea, gazda show-ului a dat tuturor o trezire bruscă și extrem de dureroasă.
Miercuri, 29.07.2026, 20:50
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:10 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Denis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Denis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:48 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la nea Marin: Jocul este nul pentru că nu ați respectat regulamentul!

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce corecție i-a aplicat lui Liviu Vârciu

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:52 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii de la nea Marin

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa roșie! Sonny și Rikito au acceptat cu greu înfrângerea!

Logo show Marti, 28.07.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin, o nouă provocare pentru vedete: Trebuie să faceți troc cu mici la târg!

Logo show Marti, 28.07.2026, 20:50 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cei mai falși concurenți în opinia mamelor de la Mireasa

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cei mai falși concurenți în opinia mamelor de la Mireasa

Logo show Marti, 28.07.2026, 10:00
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