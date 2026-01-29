Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! Ce urmează

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! Ce urmează

Jumătate din cel de-al treilea sezon al show-ului în care cuplurile își testează limitele, în cele mai neașteptate provocări, s-a scurs până aseară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 12:36 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 12:40
Galerie
Ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Power Couple România a fost lider de audiență | Antena 1

După patru săptămâni, toate perechile rămase în joc au devenit mult mai atente la investiții, mai calculate în drumul spre superputeri și mai dornice să fie pe primul loc al clasamentului. Povestea merge mai departe, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Aseară, proba de cuplu a adus starea de bine celor de acasă! Cu zâmbetul pe buze și glumele la purtător, participanții au încercat să lase deoparte greutatea activităților pe care le aveau de făcut și se bucure de fiecare secundă. La final de zi, Cătălin și Luiza Zmărăndescu li s-au alăturat Addei și lui Cătălin la votul pentru eliminare. Cuplul avea la dispoziție superputerea, dar a ales să nu o folosească și să aștepte decizia colegilor. Pentru a treia dată la rând, familia Zmărăndescu a fost salvată, așa că drumul s-a încheiat pentru Adda și Cătălin.

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! Ce urmează, în ediția din 29 ianuarie 2026

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență!

Articolul continuă după reclamă

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:44, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 21.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating şi 14.5% cota de piaţă.

Citește și: Mesajul emoționant pe care l-au transmis ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026. "Ne-am asumat riscul"

La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.0 puncte de rating și 14.5% cotă de piață, în timp ce locul 2, Kanal D, avea 4.0 puncte de rating și 11.5% cotă de piață. În intervalul 21:30 – 23:37, la intersecția cu serialul Tătuțu, Antena 1 avea 5.8 puncte de rating și 22.6% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 2.9 puncte de rating și 11.5% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:52, aproape 1 milion de telespectatori așteptau cu emoție eliminarea serii.

Au mai rămas doar șase echipe în lupta pentru marele premiu care poate atinge 100.000 de euro, iar provocările vor fi tot mai neașteptate pentru acestea. Săptămâna viitoare va începe cu multă emoție și cu declarații în exclusivitate, ce vor demonstra sinceritatea și deschiderea lor în competiție.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

colaj foto cu adda si catalin la power couple romania
+2
Mai multe fotografii

Perioada 28 ianuarie 2026

Cine e și cum arată sora Simonei Urzică de la Power Couple România 2026. Cât de bine seamănă cele două surori...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Antena 3 Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $ Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă... Catine.ro
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a fost lider de audiență
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a...
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“ BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Toţi caută aur și argint, dar o
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x