Mesajul emoționant pe care l-au transmis ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026. "Ne-am asumat riscul"

ADDA și Cătălin Rizea au fost eliminați la finalul celei de-a patra săptămâni de Power Couple – La bine și la greu.

Cei doi au demonstrat că sunt un cuplu puternic, care au luptat din greu pentru a face toate probele, dar și pentru a investi înțelept.

Motivul pentru care au intrat în cursa pentru eliminare a fost, însă, legat de investiții. ADDA și Cătălin Rizea mai rămăseseră cu un buget de doar 1 euro.

Mesajul și video-ul emoționant postat de ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026

În cel moment și-au dat seama că vor pleca acasă, indiferent cât de determinați și ambițioși sunt ei.

Unul dintre motivele pentru care au ajuns să aibă atât de puțini bani în bugetul familiei la Power Couple a ținut și de faptul că ADDA a refuzat să facă o probă. Acest lucru a dus la pierderea unei sume considerabile.

Atunci când au aflat că vor pleca acasă, ADDA și Cătălin s-au bucurat pentru parcursul minunat pe care l-au avut, pentru oamenii pe care i-au cunoscut și cu care s-au împrietenit, pentru că au știut să se și distreze, dar, în special, pentru că aveau să se întoarcă mai repede acasă la Alex, fiul lor.

ADDA și Cătălin Rizea i-au făcut o surpriză lui Alex și au ajuns acasă chiar de ziua lui, fără ca el să bănuiască acest lucru.

Cătălin a filmat reacția fiului său atunci când i-a văzut pe ei intrând pe ușă să îl surprindă de ziua lui de naștere. Video-ul emoționant i-a impresionat pe fani. Alex a izbucnit în lacrimi, nu îi venea să creadă că își revede părinții și i-a strâns puternic în brațe.

„1️⃣ Regulamentul jocului îți permite să refuzi probe.



Riști eliminarea! Asumat! 🙂



2️⃣ Ne-am asumat riscul. 🪚



3️⃣ Am ajuns la eliminare. 🔫



4️⃣ Am plecat. ✈️



5️⃣ Am ajuns acasă. 🏡



6️⃣ I-am făcut surpriză lui Alex de ziua lui. 🎂 Nu i-am spus că venim!



7️⃣ Ari și Mitzuu ne-au fost alături ❤️



8️⃣ Viața e frumoasă! 🥳

Când o să fim bătrâni și o să ne retragem la căsuța noastră, de pe malul mării din Grecia, o să le povestim nepoților că, în 2025, când eram tineri, rebeli și nebuni, am căzut în gol de la 24 de m, în timp ce pomeneam sfinți, arhangheli și pe Michael Jakson! Mulțumim @powercouple_antena1 pentru experiență, amintiri unice și lecții despre iubire, compasiune, curaj dar și ❗️ACCEPTAREA LIMITELOR❗️“Iți arăt că poooooot”- Uneori e perfect și normal și dacă NU poți! NU ai nimic de demonstrat nimanui, dacă la tine în suflet e liniște. Ne-am gandit dacă să spunem mai multe, dar nu are sens. Faptul că știm noi e suficient!

Nu mai există doi ca noi, dar suntem sincer și sinceri ai voștri. Vă pupăm! Adda și Cătălin Rizea”, a scris ADDA la descrierea video-ului emoționant pe care l-a postat pe contul ei de Instagram.

