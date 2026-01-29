Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Mesajul emoționant pe care l-au transmis ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026. "Ne-am asumat riscul"

Mesajul emoționant pe care l-au transmis ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026. "Ne-am asumat riscul"

ADDA și Cătălin Rizea au fost eliminați la finalul celei de-a patra săptămâni de Power Couple – La bine și la greu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:09 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:26
Galerie
ADDA a transmis un mesaj emoționant, însoțit de un video copleșitor, după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. | Antena 1

Cei doi au demonstrat că sunt un cuplu puternic, care au luptat din greu pentru a face toate probele, dar și pentru a investi înțelept.

Motivul pentru care au intrat în cursa pentru eliminare a fost, însă, legat de investiții. ADDA și Cătălin Rizea mai rămăseseră cu un buget de doar 1 euro.

Mesajul și video-ul emoționant postat de ADDA și Cătălin Rizea după eliminarea de la Power Couple 2026

În cel moment și-au dat seama că vor pleca acasă, indiferent cât de determinați și ambițioși sunt ei.

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre motivele pentru care au ajuns să aibă atât de puțini bani în bugetul familiei la Power Couple a ținut și de faptul că ADDA a refuzat să facă o probă. Acest lucru a dus la pierderea unei sume considerabile.

Citește și: ADDA, atac de panică la prima probă de cuplu de la Power Couple 2026. Artista și-a amintit de accidentul care a traumatizat-o

Atunci când au aflat că vor pleca acasă, ADDA și Cătălin s-au bucurat pentru parcursul minunat pe care l-au avut, pentru oamenii pe care i-au cunoscut și cu care s-au împrietenit, pentru că au știut să se și distreze, dar, în special, pentru că aveau să se întoarcă mai repede acasă la Alex, fiul lor.

ADDA și Cătălin Rizea i-au făcut o surpriză lui Alex și au ajuns acasă chiar de ziua lui, fără ca el să bănuiască acest lucru.

Cătălin a filmat reacția fiului său atunci când i-a văzut pe ei intrând pe ușă să îl surprindă de ziua lui de naștere. Video-ul emoționant i-a impresionat pe fani. Alex a izbucnit în lacrimi, nu îi venea să creadă că își revede părinții și i-a strâns puternic în brațe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: ADDA a refuzat să facă o probă de la Power Couple. Care a fost motivul: „Mă cunosc foarte bine”

„1️⃣ Regulamentul jocului îți permite să refuzi probe.

Riști eliminarea! Asumat! 🙂

2️⃣ Ne-am asumat riscul. 🪚

3️⃣ Am ajuns la eliminare. 🔫

4️⃣ Am plecat. ✈️

5️⃣ Am ajuns acasă. 🏡

6️⃣ I-am făcut surpriză lui Alex de ziua lui. 🎂 Nu i-am spus că venim!

7️⃣ Ari și Mitzuu ne-au fost alături ❤️

8️⃣ Viața e frumoasă! 🥳

Când o să fim bătrâni și o să ne retragem la căsuța noastră, de pe malul mării din Grecia, o să le povestim nepoților că, în 2025, când eram tineri, rebeli și nebuni, am căzut în gol de la 24 de m, în timp ce pomeneam sfinți, arhangheli și pe Michael Jakson! Mulțumim @powercouple_antena1 pentru experiență, amintiri unice și lecții despre iubire, compasiune, curaj dar și ❗️ACCEPTAREA LIMITELOR❗️“Iți arăt că poooooot”- Uneori e perfect și normal și dacă NU poți! NU ai nimic de demonstrat nimanui, dacă la tine în suflet e liniște. Ne-am gandit dacă să spunem mai multe, dar nu are sens. Faptul că știm noi e suficient!

Nu mai există doi ca noi, dar suntem sincer și sinceri ai voștri. Vă pupăm! Adda și Cătălin Rizea”, a scris ADDA la descrierea video-ului emoționant pe care l-a postat pe contul ei de Instagram.

colaj adda si catalin rizea
+7
Mai multe fotografii

Citește și: ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista

Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică... Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! Ce urmează...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Antena 3 Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $ Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă... Catine.ro
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a fost lider de audiență
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a...
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“ BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Toţi caută aur și argint, dar o
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x