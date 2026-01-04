Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au dezvăluit care e proba pe care ar refuza să o facă. "Inima mea nu poate"

Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au dezvăluit care e proba pe care ar refuza să o facă. "Inima mea nu poate"

Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au vorbit deschis despre așteptările pe care le au de la ei ca și cuplu în această competiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 11:28 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:14
Galerie
Înainte de prima zi de probe, Ariana și Mitzuu își doreau doar să se odihnească pentru a fi pregătiți pentru ziua cea mare. | Antena 1

Ariana și Mitzuu s-au odihnit după un zbor lung și se pregăteau pentru prima zi de filmare.

Ariana și Mitzuu s-au cunoscut și împrietenit rapid cu celelalte 8 cupluri din competiție și s-au bucurat împreună să împărtășească povești, impresii și chiar și emoții în timp ce erau în avion sau făceau o escală.

Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au vorbit despre cea mai mare temere a lor

Despre bagaje, Mitzuu și Ariana au avut nevoie de puțin mai mult de o zi pentru a-și strânge toate lucrurile necesare pentru plecare, sperând să fie o plecare cât mai lungă și să reziste cât mai mult în competiție.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026

Ei au încercat să se asigure că nu uită nimic important acasă. Chiar dacă inițial nu li se părea că au luat multe lucruri, se pare că atunci când au făcut socoteala și-au dat seama că se duc și ei ușor înspre 100 kilograme când vine vorba de toate trollerele și bagajele de mână pe care le-au cărat din România până în Malta.

Ariana și iubitul ei au zis că ei nu cred în talismane norocoase și că nu și-au luat nimic în bagaj despre care să creadă că i-ar putea ajuta.

„Am eu doi Labubu, poate ei sunt norocoși”, a spus Ariana.

Înaintea de plecarea în Malta, prietenii și familia le-au spus să se distreze și au sperat pentru ei să stea cât mai mult în competiție.

„Dacă se strică lucrurile între noi, spre exemplu, 100% nu o să ne descurcăm la nimic”, a mai zis Mitzuu.

Citește și: Ce studii are Mitzuu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns să fie urmărit de 2 milioane de oameni pe Youtube

Cei doi au spus că își doresc să ajungă cât mai departe în competiție și nu și-au fixat un țel anume. Dat fiind faptul că e prima lor experiență la TV, Mitzuu a spus că își dorește mai mult să se distreze, să se bucure de probe și să și câștige acolo unde se poate, fără să pună presiune pe ei.

Proba de care ei se tem cel mai mult este cea cu catapulta, bazându-se pe probele pe care le-au văzut în sezonul trecut. Nici Ariana și nici iubitul ei nu ar putea să facă proba și au spus că ar refuza.

Mitzuu și Ariana au spus că au primit multe încurajări de la comunitățile lor din mediul online și s-au bucurat din plin de primirea mesajelor drăguțe de la fanii lor care le spuneau că ei vor fi câștigători.

Înaintea de prima zi de probe, Ariana și Mitzuu își doreau doar să se odihnească pentru a fi pregătiți pentru ziua cea mare.

Vezi interviul integral exclusiv cu Ariana și Mitzuu pe AntenaPLAY!

colaj ariana si mitzuu
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: „Considerăm că suntem o echipă foarte bună”

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie&qu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Antena 3 Culisele misiunii „Absolute Resolve”. Maduro a fost urmărit pas cu pas din august de CIA. SUA știau unde era, ce mânca, ce animale avea Culisele misiunii „Absolute Resolve”. Maduro a fost urmărit pas cu pas din august de CIA. SUA știau unde era, ce mânca, ce animale avea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme.
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și...
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Dilinca și Mădălin Șerban de la Power Couple sezonul 3, dezvăluiri despre talismanele lor norocoase.
Dilinca și Mădălin Șerban de la Power Couple sezonul 3, dezvăluiri despre talismanele lor norocoase. "Pentru...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x