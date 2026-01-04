Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au dezvăluit care e proba pe care ar refuza să o facă. "Inima mea nu poate"

Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au vorbit deschis despre așteptările pe care le au de la ei ca și cuplu în această competiție.

Ariana și Mitzuu s-au odihnit după un zbor lung și se pregăteau pentru prima zi de filmare.

Ariana și Mitzuu s-au cunoscut și împrietenit rapid cu celelalte 8 cupluri din competiție și s-au bucurat împreună să împărtășească povești, impresii și chiar și emoții în timp ce erau în avion sau făceau o escală.

Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au vorbit despre cea mai mare temere a lor

Despre bagaje, Mitzuu și Ariana au avut nevoie de puțin mai mult de o zi pentru a-și strânge toate lucrurile necesare pentru plecare, sperând să fie o plecare cât mai lungă și să reziste cât mai mult în competiție.

Ei au încercat să se asigure că nu uită nimic important acasă. Chiar dacă inițial nu li se părea că au luat multe lucruri, se pare că atunci când au făcut socoteala și-au dat seama că se duc și ei ușor înspre 100 kilograme când vine vorba de toate trollerele și bagajele de mână pe care le-au cărat din România până în Malta.

Ariana și iubitul ei au zis că ei nu cred în talismane norocoase și că nu și-au luat nimic în bagaj despre care să creadă că i-ar putea ajuta.

„Am eu doi Labubu, poate ei sunt norocoși”, a spus Ariana.

Înaintea de plecarea în Malta, prietenii și familia le-au spus să se distreze și au sperat pentru ei să stea cât mai mult în competiție.

„Dacă se strică lucrurile între noi, spre exemplu, 100% nu o să ne descurcăm la nimic”, a mai zis Mitzuu.

Cei doi au spus că își doresc să ajungă cât mai departe în competiție și nu și-au fixat un țel anume. Dat fiind faptul că e prima lor experiență la TV, Mitzuu a spus că își dorește mai mult să se distreze, să se bucure de probe și să și câștige acolo unde se poate, fără să pună presiune pe ei.

Proba de care ei se tem cel mai mult este cea cu catapulta, bazându-se pe probele pe care le-au văzut în sezonul trecut. Nici Ariana și nici iubitul ei nu ar putea să facă proba și au spus că ar refuza.

Mitzuu și Ariana au spus că au primit multe încurajări de la comunitățile lor din mediul online și s-au bucurat din plin de primirea mesajelor drăguțe de la fanii lor care le spuneau că ei vor fi câștigători.

