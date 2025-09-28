Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026

Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026, este YouTuber și are 24 ani.

Ariana este iubita lui Mitzuu, iar amândoi sunt creatori de conținut. Tânăra în vârstă de 24 ani postează mai mult pe YouTube, fiind pasionată de ceea ce face.

Cine este Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026

Mitzuu și Ariana s-au cunoscut chiar de ziua ei de naștere, pe 28 iunie, și formează un cuplu de aproximativ 5 ani.

Cei doi tineri talentați se sprijină reciproc în proiectele lor și colaborează de cele mai multe ori pentru proiectele de promovare pe care le au cu numeroase branduri de top.

Carismatică, frumoasă și mereu preocupată de felul în care arată, Ariana are grijă de fizicul ei și e atentă mereu să aibă un stil de viață sănătos.

Pe contul ei de Instagram, Ariana are peste 133K urmăritori, iar pe YouTube, tânăra are peste 700K abonați.

În videourile pe care le postează pe YouTube, Ariana testează diferite produse, ea și Mitzuu fac mai multe challenge-uri și se joacă jocuri, arătându-le subscriberilor lor ce au mai descoperit.

Urmăriți, apreciați și iubiți de tânăra generație, Mitzuu și Ariana reușesc să aducă în mediul online un conținut fresh și extrem de apreciat! El, creator de conținut, ea, youtuber, împreună, siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație!

”Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple. Din acest motiv, am zis să ne învingem fricile și să ne cunoaștem cât mai bine în acest show. Doamne ajută să ne mișcăm binișor, măcar, și să ne simțim bine pentru că dacă facem asta, sigur o să fie un parcurs bun!”, zice Mitzuu.

De cealaltă parte, Ariana a mai adăugat: ”Am fost speriați amândoi inițial, ce-i drept, dar chiar ne-am dorit să vedem cum este o emisiune la TV, mai ales Power Couple care, considerăm că ni se potrivește bine, având în vedere cât de multe provocari crazy facem și noi. Deci, nu avem decât să ne simțim bine, să ne concentrăm și, doamne ajută, să fie un parcurs în emisiune cât mai bun”.

