Ce studii are Mitzuu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns să fie urmărit de 2 milioane de oameni pe Youtube

Mitzuu, unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din România, s-a pregătit intens pentru noua provocare Power Couple și promite să dea tot ce are mai bun alături de iubita lui, Ariana, pentru a rămâne cât mai mult în competiție și de ce nu, să câștige premiul cel mare.

Mitzuu, al cărui nume real este Georgescu Mihai, este unul dintre cei mai apreciați și iubiți creatori de conținut din România, dar și unul dintre cei mai așteptați concurenți de la Power Couple România sezonul 3.

Alături de iubita lui, Ariana, el și-a propus să facă față tuturor provocărilor, luptând pentru premiul cel mare împotriva a altor opt cupluri care au același scop, și anume, acela de a câștiga competiția, dar și titlul de Power Couple 2026.

Ce studii are Mitzuu de la Power Couple 2026

Până la vârsta de 23 de ani, Mitzuu a cunoscut adevăratul sens al cuvântului „succes”, mai ales în mediul online, acolo unde este urmărit de peste 300 000 de oameni pe Instagram și de peste 2 000 000 de abonați pe YouTube. El postează videoclipuri încă de la vârsta de 15 ani, atunci când a început pentru prima dată să se filmeze în timp ce se juca diferite jocuri pe calculator.

Pasionat întotdeauna de online, streaming și tot ce ține de lumea media, Mitzuu a crezut în potențialul său și a reușit să le demonstreze tuturor că atunci când un vis există, trebuie să lupți pentru el.

Ceea ce nu mulți știu este că el a avut și alte pasiuni și hobby-uri, printre care înotul, artele marțiale aikido și fotbalul. Dat fiind că tatăl său a fost component al lotului național de polo pe apă, dublu campion național la polo pe apă, 7 ani antrenor al echipei Dinamo și cel mai ethnic jucător al României în anul 2007, Mitzuu a urmat un liceu sportiv despre care a povestit cu mult drag în urmă cu 3 ani într-un podcast moderat de Bogdan Mălăele.

Este vorba de Colegiul Național Emil Racoviță, un liceu cu program sportiv din București care are în spate peste 166 de ani de istorie și performanță.

„Eu am fost în Racoviță din clasa I. Toți profesorii mă știau, nu puteam să mă plafonez la nota 3 sau 4. Eu am făcut I - XII, nu m-am plictisit de el. (...) Cred că n-am terminat în niciun an sub media 9, dar am fost la liceu sportiv, dacă mergeam la un liceu mai exigent nu cred că treceam de 8- 8,50 ” spunea acesta în urma cu 3 ani.

După terminarea liceului, Mitzuu s-a înscris la facultate, însă a recunoscut că nu a simțit nevoia să meargă pentru că era deja pe val cu online-ul, care l-a ajutat să își construiască o adevărată carieră.

„M-am înscris la facultate, dar nu m-am dus. Am zis că vreau să mă axez pe chestia asta, sunt încă tânăr, dacă nu mai merge cu nimic, mă bag și aia e. Îmi găsesc eu ceva de întreținut, am bani deoparte, sunt ok. Nu mor de foame, chiar dacă nu mai merge nimic, mă apuc de facultate și aia e.” spunea acesta în podcastul menționat anterior.

„La Școala Națională de Studii Politice și Administrative la Facultatea de Comunicare și Relații Publice m-am înscris. Nu m-am mai dus.” a mai adăugat el.

De asemenea, a recunoscut că dacă nu ar mai avea succes pe YouTube, ar alege o facultate tot în acest domeniu: „Tot ceva în mass-media, mă pasionează camerele (...) media, pe aici m-aș învârti, producție video”.

Cum a ajuns Mitzuu de la Power Couple 2026 să fie urmărit de 2 milioane de oameni pe Youtube

În prezent, Mitzuu este atât de apreciat încât orice videoclip postat pe internet atinge pragul de peste jumătate de milion de vizionări în doar câteva zile. Totuși, nu mulți sunt cei care știu cât de mult a luptat acesta pentru a-și îndeplini visul pe care îl trăiește acum din plin.

El a început să cocheteze cu online-ul încă de la vârsta de 15 ani, atunci când totul a început cu o joacă pe calculator pe care o filma și o încărca pe YouTube. Ulterior, acesta a continuat cu vloguri și episoade cu provocări inspirate de celebrul bvlogger MrBeast, dar și cu o mulțime de proiecte creative și colaborări cu brand-uri importante din țara noastră.

De-a lungul timpului, el și-a implicat și părinții și iubita în proiectele sale online, fapt care l-a ajutat să câștige și să ajungă și la un alt public țintă față de cel pe care l-a avut la început.

Mitzuu a ajuns atât de relevant în online încât a fost singurul influencer român nominalizat la un eveniment prestigios unde sunt premiați creatorii digitali din Europa (ABOUT YOU Awards).

Dorința de a ajunge cât mai sus și determinarea de a fi în topul celor mai urmăriți creatori de conținut din țara noastră l-au făcut pe Mitzuu să își îndeplinească visul pe care mii de tineri din România îl au în prezent.

Cu aceeași determinare și dorință de a câștiga, Mitzuu și iubita lui, Ariana, au acceptat provocarea Power Couple, susținând că sunt „siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație”.

„Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple. Din acest motiv, am zis să ne învingem fricile și să ne cunoaștem cât mai bine în acest show. Doamne ajută să ne mișcăm binișor, măcar, și să ne simțim bine pentru că dacă facem asta, sigur o să fie un parcurs bun!”, a mărturisit Mitzuu cu puțin timp înainte să pornească în marea aventură de la Antena 1.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața!

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, a dat startul filmărilor.

