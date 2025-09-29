Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: „aducem provocări mai mari”

Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: „aducem provocări mai mari”

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 10:33 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:40
Galerie
Descoperă cele mai noi informații despre emisiunea Power Couple sezonul 3 | Antena 1

Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

Au început filmările pentru emisiunea Power Couple România sezonul 3. Ce surprize aduce noul sezon

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Citește și: Giulia de la Power Couple a trecut prin momente dificile. Mesajul emoționant pe care l-a transmis în mediul online

Articolul continuă după reclamă

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Perechile care au avut curajul să accepte participarea, de această dată, au ajuns ieri în Malta, iar astăzi au predat telefoanele, înaintea startului filmărilor!

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026

Alături de ei, va fi ca de fiecare dată, gazda emisiunii, Dani Oțil. Înainte de a se întâlni cu ei, față în față, acesta a declarat: ”Exact ca-ntr-o familie, care simte nevoia unor schimbări sau a unui cuplu, în care ea își dorește o locație diferită în fiecare vacanță, noi, echipa, am zis că e cazul să aducem ceva nou! După ce am descoperit Gozo, cu fiecare probă la care i-am supus pe concurenți, iată că sezonul 3 ne dă ocazia să fim chiar în Malta și să aducem provocări mai mari... și, pe alocuri, chiar și mai diferite decât tot ceea ce ați văzut până acum! Gata cu vorbăria, e vremea să începem filmările. Ne vedem curând!”

colaj foto cu dani otil la power couple

Cuplurile sunt pregătite! Detaliile sunt puse la punct. Să înceapă filmările pentru un reality show ce îi va ține pe toți cu sufletul la gură. Nu ratați, noi detalii, pe paginile de social media ale show-ului de la Antena 1

Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! &#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026
Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026
Cine este și cu ce se ocupă Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi de la Power Couple 2026
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x