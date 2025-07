Giulia de la Power Couple a trecut prin momente dificile. Mesajul emoționant pe care l-a transmis în mediul online

Giulia Anghelescu a postat pe contul ei un mesaj emoționant care i-a îngrijorat pe fanii ei.

Giulia Anghelescu, celebra artistă, trece prin momente dificile și a simțit să se destăinuie prietenilor săi virtuali.

Giulia, fosta concurentă de la Power Couple, le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe Instagram că a trecut printr-o perioadă dificilă și că nu simte că și-a revenit complet, dar se consideră norocoasă să aibă alături oameni dragi care o susțin.

Artista pe care mulți o știu mereu cu zâmbetul pe buze, tot timpul veselă și plină de energie, și-a anunțat fanii că traversează o perioadă grea. De această dată, ea a avut nevoie de sprijinul fanilor ei și al apropiaților.

„Am trecut printr-o durere care nu se vede în poze, dar se simte în fiecare gând. Și chiar dacă nu spun tot… știți voi. Nu m-am întors cu forțe proaspete, m-am întors cu o claritate nouă. Să prețuiesc. Să simt. Să trăiesc. Viața nu așteaptă. Durerea nu cere voie. Mă întorc aici cu sufletul plin de recunoștință. Pentru tot ce a fost. Pentru tot ce rămâne în suflet pentru totdeauna. Mulțumesc tuturor celor care au fost aproape în felul lor. A contat mai mult decât pot spune”, a scris artista la descrierea imaginii pe care a postat-o de curând pe contul ei de Instagram.

La postarea ei, mesajele de condoleanțe și de încurajări au început să curgă. Giulia nu a menționat în postare despre ce întâmplare nefericită este vorba. Potrivit Spynews, Giulia suferă din cauza faptului că și-a pierdut mătușa, o persoană atât de dragă pentru ea.

Chiar dacă acum trece prin momente grele, ea beneficiază de tot sprijinul și suportul soțului ei, Vlad Huidu, cât și al copiilor lor. Giulia și Vlad formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, bucurându-se de familia minunată pe care au format-o împreună.

Cei doi au recunoscut că au trecut împreună prin mai multe momente dificile de-a lungul căsniciei lor, dar au reușit să le depășească, datorită comunicării puternice, al respectului, iubirii și înțelegerii dintre ei.

"Nu suntem perfecți. Am învățat să ne iubim unul altuia atât calitățile cât și defectele. Avem o relație normală pentru care muncim, învățăm și luptăm în fiecare clipă", a spus Giulia.

Giulia și Vlad Huidu sau Team Păpu așa cum îi știu prietenii au demonstrat că pot forma o echipă puternică, sprijinindu-se reciproc în timpul competiției Power Couple România, sezonul 2.

Cei doi soți au demonstrat că doar împreună pot învinge multe frici, își pot depăși limitele și reușesc să demonstreze că iubirea lor e mai puternică ca niciodată.

“Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiența asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar dacă se dezechilibrează găsește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire.

Și, sincer? Suntem mândri de noi! Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun!

Suntem recunoscători și fericiți că am trăit experiența asta incredibilă!”, a spus Giulia după finala Power Couple.

