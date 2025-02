Cât de tare le lipsesc concurenților Power Couple telefoanele mobile. Magicianul Robert Tudor: „E ca la pușcărie aici..”

În ediția 12 Power Couple România - La bine și la greu, din 5 februarie 2025, camerele de filmat au surprins mai multe discuții între concurenți, înainte de proba de cuplu. Iată cât de tare le lipsesc cuplurilor Power telefoanele mobile!

În ediția Power Couple România - La bine și la greu, din 4 februarie 2025, a fost proba fetelor, un joc plin de adrenalină, care le-a antrenat doamnelor logica, memoria, dar și atenția. Acestea au fost „în centuri într-o mașină de drift”, în timp ce au trebuit să urmească pe circuit mai multe pancarte cu simboluri care reprezentau, de fapt, cifre. La final, aceste numere trebuiau aranjate astfel încât să rezulte o dată importantă pentru partener.

La finalul probei, la coada clasamentului s-a poziționat familia Tudor, care a fost prima echipă propusă la eliminare în săptămâna patru de concurs.

De asemenea, Cesima Nechifor a fost extrem de afectată după proba fetelor. În timp ce piciorul îi este încă în ghips, încetinind-o la multe dintre jocuri, concurenta a avut dificultăți în a-și aminti data importantă pentru iubitul ei, Theo Zeciu, ceea ce a făcut-o să piardă jocul.

Citește și: Ce au făcut concurenții de la Power Couple România, după eliminarea lui Andrei Stoica și a soției sale. Camerele au filmat tot

Fetele din concurs au fost alături de Cesima și au încurajat-o cu îmbrățișări. În cameră, Theo Zeciu a încercat și el să o liniștească pe iubita sa.

„Eu încerc să îi explic de fiecare dată să încerce să se gestioneze un pic mai repede... Ești prea dură cu tine! Nu suntem la olimpiadă, nu suntem nicăieri. Să încercăm să facem tot ce putem și, oricât facem, să acceptăm că atât am putut”, a zis tânărul.

Cesima Nechifor, pe de altă parte, a mărturisit că este în natura ei să fie mai dură cu ea însăși, întrucât de mică și-a cultivat acest spirit competitiv, de când făcea gimnastică ritmică și participa la olimpiade: „(...) Plângeam foarte des. Și dacă luam premii plângeam, pentru că nu eram pe unu, pentru că eram certată și așa mi-am programat creierul”.

A doua zi, înainte de proba de cuplu din ediția de pe 5 februarie 2025, echipele Power au revenit cu forțe proaspete, dar și cu fel de fel de discuții care să mai alunge din presiunea jocului ce urma să vină. Concurenții s-au întrebat unii pe alții cât de tare simt lipsa telefonului mobil.

„Eu mă simt tare bine fără el!”, a intonat Cesima Nechifor, iar Theo Zeciu a completat: „Mie mi-e dor să mai postez câte un vlog... Le-am programat pe toate dinainte, ca să nu fie nevoie acum, dar mi-e dor să pun un story”.

DOC, în schimb, a dat-o de gol pe soția sa, Anca Munteanu: „Tu ce mai pui, măi mamă? Tu pui meme-uri multe... Eu râd mult la ea când postează”.

De cealaltă parte, Robert Tudor s-a arătat cel mai afectat de faptul că nu mai are acces la telefonul mobil: „Nu dau nici telefoanele... E ca la pușcărie aici...”, a zis el, iar Theo a adăugat în glumă: „Cred că are o postare pentru fiecare când pleacă de aici... Ne ia la rând (...) Eu am oricum o idee de vlog, mi-am făcut script: adevărata față a concurenților din Power Couple. Glumesc!”.

Aroma preferată oricând ți-e poftă și entertainment fără pauză – asta face din cuplul Pepsi și Lay’s partenerul ideal pentru serile în care te uiți la Power Couple, la Antena 1. Fie că ești cu gașca, în cuplu sau singur, serile de TV sunt și mai savuroase când alături de cel mai bun duo de TV watching, așa că fii gata să deschizi o doză rece de Pepsi și o pungă de Lay’s de fiecare dată când auzi: „Ronțăie mai încet că e un moment tensionat!”.

Citește și: La ce strategii s-au gândit cuplurile chiar înainte de proba fetelor, de la Power Couple România. Ce și-a propus Andrei Stoica