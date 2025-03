Ce ar face Elena și Robert Tudor cu premiul cel mare de la Power Couple România. Dezvăluirea emoționantă a finaliștilor | EXCLUSIV

Elena și Robert Tudor, finaliștii Power Couple România, sezonul 2 au oferit un interviu exclusiv.Cei doi au dezvăluit ce au descoperit unul la celălalt datorită participării în competiție, dar și ce ar face cu premiul, în cazul în care ar fi cuplul câștigător.

Elena și Robert Tudor se numără printre cele trei perechi finaliste de la Power Couple România, sezonul 2. Cu fiecare probă, aceștia și-au mai înfrânt câte o frică și au reușit să ajungă până în ultima etapă a competiției.

Astfel, magicianul și soția lui ne-au acordat un interviu, în exclusivitate, în care au dezvăluit care au fost cele mai mari provocări pentru ei, dar și la ce și-ar dori să foloseacă premiul dacă ei ar fi cuplul câștigător.

Citește și: DOC și Anca Munteanu de la Power Couple România, adevărul despre voturile lor controversate. Ce au recunoscut | EXCLUSIV

Elena și Robert Tudor, finaliștii Power Couple România, sezonul 2, despre impactul competiției asupra căsniciei lor

Articolul continuă după reclamă

Elena și Robert Tudor au trăit fiecare probă de la Power Couple România, sezonul 2 la intensitate maximă și au descoperit lucuri noi unul la altul. Finaliștii susțin că faptul că au fost puși în ipostaze complet diferite față de cele din viața de zi cu zi, i-a făcut să scoată la iveală cele mai bune părți ale lor.

Magicianul și soția lui nu regretă nicio dezicie pe care au luat în cadrul competiției pentru că fiecare decizie pe care au luat-o a fost făcută cu inima deschisă. În plus, ei au dezvăluit și ce ar face cu premiul cel mare de la Power Couple România, sezonul 2 dacă ar fi cuplul câștigător.

Reporter: Care vi s-a părut cea mai grea probă de la Power Couple?

Elena și Robert Tudor: Cea mai grea probă pentru noi a fost cea cu cauciucurile, la înălțime, deasupra mării. A fost o provocare care a cerut multă forță fizică, dar și concentrare maximă. Să te ții doar în brațe, să tragi de cauciucuri și să te lupți cu oboseala și presiunea momentului a fost extrem de dificil.

Reporter: Ce ați descoperit unul la celălalt în cadrul competiției?

Robert: Am descoperit cât de puternică este Elena. Știam că este o femeie extraordinară, dar aici am văzut-o în situații extreme, luptând, găsind soluții și depășindu-și limitele. În viața de zi cu zi nu avem ocazia să trecem prin astfel de probe, așa că această competiție ne-a arătat laturi ale noastre pe care nu le mai văzusem. Am realizat că, indiferent de cât de grea este o situație, ne putem baza unul pe celălalt.

Elena: Am descoperit cât de mult putem crește împreună, chiar și în momentele în care am simțit că nu mai putem. Au fost probe la care am renunțat, dar și momente în care am reușit să ne depășim limitele. L-am văzut pe Robert luptând cu o determinare incredibilă, dar și susținându-mă atunci când îmi era greu. Am realizat că nu e nevoie să câștigi fiecare luptă ca să fii puternic – uneori, forța stă și în deciziile asumate, în încrederea pe care o ai în partenerul tău și în felul în care treci peste orice împreună.

Citește și: EXCLUSIV| Giulia și Vlad Huidu, unul dintre cuplurile finaliste Power Couple, sezonul 2. Cum le-a schimbat show-ul căsnicia

Reporter: Ce ați face cu premiul, în cazul în care ați fi cuplul câștigător?

Elena și Robert Tudor: Trofeul îl vom așeza într-un loc unde să-l vedem zi de zi, ca să ne amintim de această experiență incredibilă. Iar premiul financiar îl vom investi în educația copiilor noștri, pentru că viitorul lor este cea mai importantă investiție pe care o putem face.

Reporter: A fost vreun vot pe care l-ați regretat și acum, după difuzarea la TV, ați fi procedat altfel?

Elena și Robert Tudor: Nu regretăm nimic din tot ce s-a întâmplat la Power Couple. A fost o competiție reală, în care fiecare și-a dorit să ajungă cât mai departe. Am luat deciziile cu inima deschisă și suntem împăcați cu ele. Le mulțumim producătorilor pentru această experiență, pentru că a fost un drum care ne-a pus la încercare.

Reporter: A scos Power Couple la iveală ceva despre familia voastră ce nu ați fi vrut să scoată?

Elena și Robert Tudor: Nu ne ferim de nimic. Așa cum am fost la TV, așa suntem și acasă. Nu a fost nimic de care să ne fie teamă sau de care să ne pară rău că s-a văzut. Dimpotrivă, această competiție ne-a ajutat să ne descoperim și mai mult, să ne apropiem și să înțelegem și mai bine cât de importantă este echipa pe care o formăm. Suntem recunoscători pentru tot și plecăm din acest concurs mai puternici ca niciodată.