DOC și Anca Munteanu de la Power Couple România, adevărul despre voturile lor controversate. Ce au recunoscut | EXCLUSIV

DOC și Anca Munteanu, finaliștii Power Couple România, sezonul 2 au oferit un interviu exclusiv. Cei doi soți au vorbit deschis despre experiența în competiție și au recunoscut că și-ar fi folosit în alt mod superputerile.

DOC și Anca Munteanu se numără printre cele 3 perechi finaliste de la Power Couple România, sezonul 2. Deși au recunoscut că inițiat își doreau doar să nu fie eliminați încă din prima săptămână, cei doi soți au reușit ca împreună, să ajungă până în ultima etapă.

Pe parcursul competiției, DOC și Anca nu s-au ferit să ia decizii care au schimbat jocul și și-au folosit superputerile. Cu toate acestea, acum, după difuzarea emisiunii la TV, susțin că sunt unele lucruri pe care le-ar fi făcut altfel.

Ce spun DOC și Anca Muntean de la Power Couple România despre voturile lor controversate din competiție. Ce ar fi făcut diferit

Deși au existat și tensiuni între ei pe parcurul competiției, DOC și Anca au fost sinceri și nu și-au ascuns sentimentele. Ei susțin că participarea la Power Couple România, sezonul 2 i-a făcut să descopere lucruri noi unul la celălalt și au dezvăluit ce ar face cu premiul cel mare dacă ar fi câștigătorii.

Reporter: Care vi s-a părut cea mai grea probă de la PC?

Anca: Proba cu cauciucurile, aș spune. A fost grea, și fizic, și psihic :) A avut și înălțime, și calcule și efort fizic extrem.

DOC: Aș zice prima probă de cuplu, pentru că mă simțeam total nelalocul meu. Pe parcurs, am realizat că frica de înălțime era doar un alint al fricii de moarte, anulată conștiincios de echipa de safety a jocului, căreia îi mulțumesc pe această cale pentru grija supraumană pe care a avut-o de noi.

Reporter: Ce ați descoperit unul la celălalt în cadrul competiției?

Anca: Că ne cunoaștem foarte bine, că gândim la fel, în multe situații și că suntem foarte vizibili :)

DOC: Am descoperit că Anca e la fel de competitivă, ca și mine, dar o ținea foarte on the low. Am înțeles că unele abilități pe care le am eu, s-ar putea ca ea să nu le aibă și trebuie să accept asta fără să împing limitele în zona disconfortului ei. Nu în ultimul rând - am reînțeles de ce suntem împreună prin complementaritatea noastră.

Reporter: Ce ați face cu premiul, în cazul în care ați fi cuplul câștigător?

DOC și Anca: Cred că ne-am lua o super vacanță și am da avansul la un apartament.

Reporter: A fost vreun vot pe care l-ați regretat și acum, după difuzarea la TV, ați fi procedat altfel?

DOC și Anca: Hmmm, acum când ne uităm înapoi, da. Cred că l-am vota pe Andrei să rămână, pentru că s-a dovedit că Radu și Diana erau cei puternici și cred că nu am mai folosi nici superputerea să-i păstrăm pe Giulia și Vlad Huidu.

Reporter: Cum credeți că vă va percepe publicul după Marea Finală Power Couple România?

DOC și Anca: Au fost fluctuații foarte mari în timpul emisiunii, de la dragoste, la ură și înapoi la dragoste. Cred că oamenii care apreciază adevărul și sinceritatea, ne vor percepe în continuare pozitiv. Iar cei care nu ne-au suportat de la început, cel mai probabil, vor fi tot acolo. Nu prea ai cum să le schimbi părerea, fiecare are preferații lui. Am apreciat totuși că am avut un public foarte smart, care a văzut și evoluția noastră, ca și cuplu în emisiune, și cum emisiunea ne-a apropiat, deci cred că vor fi în continuare fericiți pentru noi, pentru că pe noi, finala și faptul că am ajuns în acest punct, ne-a făcut foarte fericiți.