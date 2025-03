EXCLUSIV| Giulia și Vlad Huidu, unul dintre cuplurile finaliste Power Couple, sezonul 2. Cum le-a schimbat show-ul căsnicia

Giulia și Vlad Huidu, una dintre echipele finaliste Power Couple, sezonul 2. Cum le-a schimbat relația această experiență

Giulia și Vlad Huidu sau Team Păpu așa cum îi știu prietenii au demonstrat că pot forma o echipă puternică, sprijinindu-se reciproc în timpul competiției Power Couple România, sezonul 2.

Cei doi soți au demonstrat că doar împreună pot învinge multe frici, își pot depăși limitele și reușesc să demonstreze că iubirea lor e mai puternică ca niciodată.

În timpul competiției, Giulia și Vlad s-au distrat, au plâns, s-au frustrat când probele au fost grele, au dat din coate mai tare ca oricând, au muncit din greu, au tremurat de emoții, au simțit frică și extaz, dar, cel mai important, au știut că nu trebuie să renunțe indiferent cât de dificil le era să meargă mai departe.

Team Păpu a demonstrat că ei sunt o echipă de luptători și ne-au oferit c\teva detalii despre felul în care competiția Power Couple România, sezonul 2 le-a schimbat dinamica în cuplu.

1. Care vi s-a părut cea mai grea probă de la Power Couple?

Giulia – Cred că cea mai grea probă, din punct de vedere, fizic a fost cea cu cauciucurile.

Vlad – Iar pentru mine, cea cu praștia.

Giulia – Și au mami, și... (râde). Mie mi-au plăcut toate, singura care mi-a pus probleme, din punct de vedere emoțional, a fost cea ce cu mormântul. Dar și de ea mi-am dat seama, abia urmărind-o la televizor, nu de acolo, pentru că eu sub adrenalină funcționez fără limite.

Vlad – Dar proba la care te-ai descurcat cel mai bine a fost cea cu desfundatul WC-ului.

Giulia – Mulțumesc! Mulțumesc, dar nu-i adevărat, cred că la cea cu viermii!

2. Ce ați descoperit unul la celălalt în cadrul competiției?

Giulia - Păi să vezi, eu am descoperit că lui Popu e frică de înălțime, deși nu i-a fost niciodată frică și n-am știut de această frică.

Vlad - Și eu am descoperit că soția mea este mai puternică decât mine în condiții de stres maxim.

Giulia - Dar, pe de altă parte, încă o dată mi-am dat seama de faptul că dacă nici el nu știe să mă linștească și să mă calmeze, nu știe și nu poate nimeni altcineva.

3. Ce ați face cu premiul, în cazul în care ați fi cuplul câștigător?

Vlad - Primul lucru pe care l-am face ar fi să plecăm într-o vacanță.

Giulia - Măcar o mini-vacanță.

Vlad - La căldură undeva, să fie apă cristalină, soare, plajă frumos. Și cu restul de bani, i-aș investi în business-ul pe care vreau să-l deschid, în domeniul moto.

Giulia – Cel despre care am tot vorbit în emisiune. Cred că e momentul să ne concentrăm puțin și pe partea aceasta de antreprenoriat.

4. A fost vreun vot pe care l-ați regretat și acum, după difuzarea la TV, ați fi procedat altfel?

Având în vedere că noi ne-am asumat de fiecare dată voturile pe care le-am dat și ne-am asumat și voturile pe care nu le-am dat în emisiune, totuși, dacă am putea să dăm timpul înapoi, probabil că ne-am gândi un pic mai bine, și la votul pe care nu l-am acordat familiei Bucălae, dar mai ales la votul pe care nu l-am acordat familiei Doroftei.

Poate acolo, din cauza presiunii și din cauza emoțiilor puternice, așa ne-am gândit să facem la momentul respectiv. Acasă, judecând la rece și de pe canapea, poate am fi făcut altfel. Dar dacă am fi făcut altfel, cine știe dacă am fi ajuns până aici.

5. Ce diferențe există între Team Păpu de dinainte de Power Couple și de după participare?

Vlad - Păi ce diferențe se există? Nicio diferență.

Giulia - Ba nu, că sunt câteva diferențe.

Vlad - Care sunt ele?

Giulia - Păi nu mai avem atât de multe frici.

Vlad - Asta da.

Giulia - Dar, dacă vorbim strict despre relația noastră, singura diferență este că în acest moment relația noastră a devenit și mai puternică decât era înainte de Power Couple, când oricum era extrem de puternică.

Vlad - Corect.

