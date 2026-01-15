Ce mesaj au transmis NiCK NND și Cătălina după eliminarea de la Power Couple, sezonul 3: „Am trăit un amalgam de sentimente”

NicK NND și Cătălina au fost eliminați din competiția Power Couple în urma celei de-a doua etape a sezonului 3. Cei doi au transmis un mesaj despre experiența lor în competiție.

NiCK NND și Cătălina au demonstrat că sunt un Power Couple: au luptat, au fost alături unul de celălalt, s-au susținut și s-au încurajat reciproc. Chiar dacă au trecut cu brio de toate probele din primele două etape ale competiției, investiția prea mică i-a adus în fața votului de eliminare. Concurenții au ales în unanimitate să-i păstreze în competiție pe Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Din păcate, NiCK NND și Cătălina au părăsit competiția, fiind primul cuplu eliminat din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu.

Ce mesaj au transmis NiCK NND și Cătălina după eliminarea lor de la Power Couple: „A fost o experiență unică”

NiCK NND și Cătălina au transmis un mesaj pe rețelele sociale despre experiența lor la Power Couple - La bine și la greu

„Lăsăm și noi câteva rânduri aici în urma eliminării noastre din cel mai tare concurs Power Couple! A fost o experiență unică, am trăit fiecare moment cu toată ființa noastră! Am trecut prin toate stările, de la agonie la extaz și viceversa. Ne-a fost dat să trăim ceva ce probabil nu se va repeta a doua oară în viața noastră. Stări care nu ne-au încercat până acum la acest nivel. Ce să mai, un amalgam de sentimente: senzații tari, emoții maxime, tensiuni, panică, dar și reactivarea copilului din noi. Tocmai de aceea suntem recunoascatori ca ni s-a oferit această ocazie, iar pentru aceasta mulțumim atât producției cat și întregii echipe Power Couple!”, au transmis NiCK NND și Cătălina pe rețelele sociale.

Cei doi soți au avut un mesaj și pentru colegii lor de competiție.

„Mulțumim totodată colegilor pentru competiție, respect și frumoasele momente împărtășite!

Suntem copleșiți de multele mesaje primite din partea publicului care ne-a descoperit atât cat a fost posibil și vrem să vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și aprecierea voastră!

Nici nu vă imaginați cat de mult înseamnă pentru noi! Dar, nu uitați! Power Couple continuă!!!

Vă îmbrățișăm, cu drag și respect! Ai voștri mititeii, frumușeii!”, au mai transmis NiCK NND și Cătălina.

Fiica lor, Andreea Marin, a avut și ea un mesaj pentru părinții lor: „Ați fost minunați”, le-a transmis aceasta pe Instagram.

