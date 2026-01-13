Cum sună „Mititelu Frumușelu”, melodia pe care o fredonează NiCK NND și Cătălina la Power Couple, pentru a se încuraja reciproc

Antena Căutare
Cătălina și NiCK din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu au o melodie specială pe care o cântă pentru a se încuraja reciproc.

Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:26 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:44
Cătălina și NiCK au fredonat de mai multe ori o melodie în timpul probelor. Artistul i-a cântat soției pentru a o încuraja la proba „Iubita mea e praștie”: „Mititica frumușica!”, iar Cătălina și-a încurajat soțul cântând: „Mititelu', frumușelu'!” la proba în care băieții eu mers pe bicicletă cu capul în jos. Melodia „Mititelu Frumușelu” este o piesă aparținând unui ansamblu de copii.

Cum sună „Mititelu Frumușelu'”, melodia pe care o fredonează NiCK și Cătălina la Power Couple. Cei doi soți au versuri speciale pentru a se încuraja reciproc

Micuții de la Ansamblul Zâmbetul cântă și dansează cu foc pe ritmurile care au devenit virale în mediul online. Iată cum sună melodia originală pe care NiCK și Cătălina o fredonează la Power Couple.

Vezi mai jos clipul video și melodia din care s-au inspirat Cătălina și soțul ei!

Cătălina și NiCK NND se numără printre cuplurile sezonului 3 Power Couple.

„Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spune NiCK. Totodată, el mai adaugă: „Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: ”Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, NiCK a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care arată că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia au parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

