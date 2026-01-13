Cum sună „Mititelu Frumușelu”, melodia pe care o fredonează NiCK NND și Cătălina la Power Couple, pentru a se încuraja reciproc

Cătălina și NiCK din sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu au o melodie specială pe care o cântă pentru a se încuraja reciproc.

Cătălina și NiCK au fredonat de mai multe ori o melodie în timpul probelor. Artistul i-a cântat soției pentru a o încuraja la proba „Iubita mea e praștie”: „Mititica frumușica!”, iar Cătălina și-a încurajat soțul cântând: „Mititelu', frumușelu'!” la proba în care băieții eu mers pe bicicletă cu capul în jos. Melodia „Mititelu Frumușelu” este o piesă aparținând unui ansamblu de copii.

Cum sună „Mititelu Frumușelu'”, melodia pe care o fredonează NiCK și Cătălina la Power Couple. Cei doi soți au versuri speciale pentru a se încuraja reciproc

Micuții de la Ansamblul Zâmbetul cântă și dansează cu foc pe ritmurile care au devenit virale în mediul online. Iată cum sună melodia originală pe care NiCK și Cătălina o fredonează la Power Couple.

Vezi mai jos clipul video și melodia din care s-au inspirat Cătălina și soțul ei!

Cătălina și NiCK NND se numără printre cuplurile sezonului 3 Power Couple.

„Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spune NiCK. Totodată, el mai adaugă: „Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: ”Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, NiCK a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

