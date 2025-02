Ce mesaj copleșitor au transmis Theo Zeciu și Cesima după eliminarea de la Power Couple: „Chiar dacă am avut votul majorității...”

Theo Zeciu și Cesima, mesaj extrem de emoționant după eliminare. Ce au scris în online după ce DOC și Anca Munteanu au întors voturile în favoarea lor!

Theo Zeciu și Cesima au demonstrat de fiecare dată că sunt cu un cuplu puternic, plin de emoție și cu multă ambiție, indiferent de rezultatele pe care le-au avut la probe.

Cei doi au fost alături unul de celălalt atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic, și și-au demonstrat că iubirea lor este mai presus decât orice.

Deși Cesima s-a accidentat la picior, aceasta a dat dovadă de curaj, motivație și a continuat să lupte până în ultimul moment cu multă dăruire, iar Theo a fost acolo să o încurajeze și să o susțină ori de câte ori moralul ei cădea la pământ.

Cu toate acestea, rezultatele din această săptămână i-au adus la eliminare, și, deși au primit votul majorității pentru a rămâne în competiție, DOC și a Anca Munteanu au decis să folosească super puterea întorcând votul în favoarea lor.

Iată ce mesaj au transmis cei doi foști concurenți după eliminarea dureroasă!

Ce mesaj au transmis Theo Zeciu și Cesima după eliminarea de la Power Couple: „Chiar daca am avut votul majoritatii...”

Theo Zeciu și Cesima au primit 3 voturi pentru a rămâne în competiție și unul pentru a pleca acasă. Echipa care a decis să voteze eliminarea celor doi a fost formată din Bella și Nicu, și astfel cei doi ar fi putut să rămână în continuare în show.

Cu toate acestea, pentru că DOC și Anca au beneficiat de o super putere pe care au câștigat-o anterior, cei doi au putut să se salveze de la eliminare, răsturnând rezultatul voturilor.

După ce episodul a fost difuzat, printr-o postare comună, Theo Zeciu și Cesima au transmis un mesaj copleșitor în mediul online, alături de 3 fotografii de la eliminare.

„Chiar dacă am avut votul majorității, cred că ne-a surprins pe toți superputerea de azi. 😂 Experiența noastră de la această emisiune ne-a întrecut orice așteptări, am trecut prin toate emoțiile împreună ca și cuplu, dar și alături de voi. Am râs, am plâns, ne-am frustrat, ne-am bucurat, exact ca în viața de zi cu zi. Mai presus de toate, ne bucurăm nespus că am trecut împreună cu voi și prin asta. Mulțumim din suflet @powercouple_antena1 pt experiență, și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și încurajările voastre. Vă iubim❤️❤️❤️”

Iată și imaginile!

Postarea lor a generat sute de comentarii de apreciere și de susținere, iar Theo Zeciu a revenit cu încă un story prin care le-a mulțumit încă o dată tuturor:

„Vă jur că am citit câteva comentarii și am mai plâns încă o dată seara asta... sincer nu am cuvinte să vă mulțumesc și să vă fac să înțelegeți cât de bucuros și recunoscător mă simt că ne sunteți alături... nu știu cum să formulez altfel decât am făcut-o și o și o fac și acum... mă înclin în fața voastră și în fața Lui Dumnezeu și îi mulțumesc din tot sufletul meu că mi-a îngăduit să pot trăi asemenea sentimente. I love you.”

