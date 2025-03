Ce mesaj plin de emoție a transmis Bella Santiago după ce nu a trecut în Finala Power Couple România: „Și aici se termină...”

Bella Santiago a transmis un mesaj plin de recunoștință după ce s-a aflat că ea și Nicu Grigore nu fac parte din cele trei cupluri finaliste de la Power Couple România sezon 2. Iată ce a scris cântăreața în mediul online!

Bella Santiago și Nicu Grigore au demonstrat, cu fiecare ocazie, că sunt un cuplu power, cu multă determinare și ambiție. Totodată, ei au intrat la sufletul publicului și datorită replicilor hazlii pe care le mai spunea cântăreața în competiție, atunci când încerca să reproducă unele cuvinte din limba română.

De asemenea, Bella Santiago și Nicu Grigore s-au remarcat printre perechile Power prin faptul că nu au pierdut nicio probă de cuplu până acum.

Cu toate acestea, rezultatele din Semifinala Power Couple România sezonul 2, de pe 4 martie 2025, au dus la eliminarea lor din competiție, alături de cuplul format din Cesima Nechifor și Theo Zeciu, abia reveniți în concurs în urmă cu o zi.

Iată ce mesaj emoționant și plin de recunoștință a transmis Bella Santiago în mediul online, după eliminarea dureroasă, care i-a adus multe lacrimi pe chip.

Ce mesaj a transmis Bella Santiago după eliminarea dureroasă de la Power Couple România sezon 2

Bella Santiago și Nicu Grigore au reușit să ajungă până în Semifinala sezonului 2 Power Couple România, însă, proba de cuplu, dar și tensiunea acestei etape și-au spus cuvântul în cazul lor.

Proba „Lasă-mă să nu te las!” din Semifinala Power Couple România de pe 4 martie 2025 a arătat cum își gestionează un cuplu problemele, dar și cum își depășește obstacolele, iar ca să ajungă în Finală au avut nevoie de dragostea, încrederea și sprijinul iubitului!

Jocul a avut trei etape, iar cursa a început la Cittadella din Gozo, unde au avut de adunat zece piese de puzzle, cu care au încercat să ajungă în punctul următor de pe traseu. Așadar, cuplurile au fost nevoite să găsească metoda prin care să le transporte. Au putut să facă asta doar împreună!

Apoi, perechile Power au mers pe sârmă, de unde au luat alte trei piese de puzzle. Cine a căzut, a luat-o de la capăt. Iar, la final, au trebuit să facă puzzle-ul cât mai repede posibil. Doar cele mai rapide trei echipe au intrat în Finală!

Bella Santiago și Nicu Grigore, însă, nu au reușit să se coordoneze la această probă. Cei doi au petrecut extrem de mult timp pe traseu, în încercarea de a căra cele zece piese de puzzle, ba chiar, și-au aruncat unele replici acide, care i-au destabilizat.

De asemenea, când a venit rândul să urce pe frânghie, și acolo au întâmpinat mari probleme, alunecând de multe ori. Fiecare reîntoarcere sus pe platformă le-a furat din timp. Cu toate că la asamblarea puzzle-ului au colaborat perfect, acest lucru nu a fost de ajuns ca ei să îi prindă avans.

Bella Santiago și Nicu Grigore au încheiat proba în 37 de minute, poziționându-se în clasament pe locul patru, fiind, astfel, printre ultimele două perechi, alături de Cesima Nechifor și Theo Zeciu, care părăsesc concursul.

După ce ediția a fost difuzată, printr-o postare pe contul personal de Facebook, Bella Santiago a transmis un mesaj extrem de emoționant, prin care și-a exprimat recunoștința pentru oportunitatea de a participa la Power Couple România sezon 2, dar și pentru experiențele și prieteniile pe care le-a legat aici. Redăm mai jos mesajul Bellei Santiago:

„Și aici sa termina parcursul nostru de pe @powercouple_antena1 va mulțumim tuturor care a fost alaturi de noi și va iubesccccc! Vrem sa va mulțumim si proiectul POWER COUPLE pentru șansă sa fim alături de oamenii minunați, cuplurile care am învățat ceva din fie care. Mulțumim producători pentru ca a-ți avut încredere in noi sa fac parte din aceasta sezon @emiliaavlad @alex_fotea @vladimir.dembinski @andrei.vsl @_andra_calin_ cel mai frumos proiect care am făcut și as mai particip odata, toți oamenii care face parte ai a muncit mult ca sa iese emisune bomba va mulțumim”, a scris soția lui Nicu Grigore pe Facebook, în dreptul mai multor imagini din seara Semifinalei Power Couple România sezon 2, de pe 4 martie 2025.

