Semifinala Power Couple România sezon 2, 4 martie 2025. Care sunt cele trei cupluri finaliste. Ce bonus a dat Dani Oțil

În această seară, a avut loc Semifinala Power Couple România sezon 2! După reintrarea în casă a lui Theo Zeciu și a Cesimei Nechifor, cinci cupluri au dat totul la proba de cuplu de azi. Iată cine a ajuns în Finala Power Couple România!

Ultima săptămână Power Couple România a început cu o surpriză care i-a aruncat pe toți în corzi! Concurenții eliminați s-au întors în vilă, dar o singură echipă a primit șansa de a reintra în joc. Locul în competiție nu a fost oferit prin vot, ci a fost câștigat prin forțe proprii, într-o probă care „i-a lăsat fără aer”.

Cesima Nechifor și Theo Zeciu au luat locul întâi la proba de ieri și oficial sunt reintrați în casa Power Couple. Așadar, în această seară, cinci cupluri luptă în Semifinala Power Couple România sezon 2, cu șanse egale la trofeu!

Semifinala Power Couple România sezon 2, 4 martie 2025. Ce a anunțat Dani Oțil pentru proba de azi

Cuplurile Power s-au întâlnit cu Dani Oțil în living pentru a afla ce probă îi așteaptă în Semifinală, dar și câți bani mai are fiecare în cont pentru ultimele două zile de competiție. În acest moment, potrivit prezentatorului, cei mai bogați din casă sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, cu 30.000 de euro.

Dani Oțil a transmis că jocul de azi se face în cuplu, iar, pentru probă, are pregătite „niște bonusuri grăsuțe care s-ar putea să fie pentru mai mult de o echipă”: „Ca să luați banii va trebui să comunicați, să vă bazați unul pe celălalt și să aveți echilibru împreună. Mai mult nu pot să vă spun. Ce pot să vă spun e că, dupa proba de astăzi, ne părăsesc două cupluri și în Finală rămânem cu trei perechi”, a adăugat prezentatorul Power Couple România, în ediția de pe 4 martie 2025.

Semifinala Power Couple România sezon 2, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat cele cinci cupluri la proba „Lasă-mă să nu te las!”

Semifinala Power Couple România a demonstrat că în cuplu totul este posibil dacă partenerul te susține, te încurajează și te echilibrează, chiar și în cele mai tensionate și alunecoase situații! Iubiții au avut la dispoziție o oră ca să adune piesele unui puzzle, care îi reprezintă chiar pe ei.

Jocul a avut trei etape, iar cursa a început la Cittadella din Gozo, unde au avut de adunat zece piese de puzzle, cu care au încercat să ajungă în punctul următor de pe traseu. Așadar, cuplurile au fost nevoite să găsească metoda prin care să le transporte. Au putut să facă asta doar împreună!

Apoi, ei au mers pe sârmă, de unde au luat alte trei piese de puzzle. Cine a căzut, a luat-o de la capăt. Iar, la final, au trebuit să facă puzzle-ul cât mai repede posibil. Doar cele mai rapide trei echipe vor intra în Finală!

Proba „Lasă-mă să nu te las!” din Semifinala Power Couple România de pe 4 martie 2025 a arătat cum își gestionează un cuplu problemele, dar și cum își depășește obstacolele, iar ca să ajungă în Finală au avut nevoie de dragostea, încrederea și sprijinul iubitului!

Primii care au participat la joc au fost DOC și Anca Munteanu. Ei au aflat că trebuie să ia cele zece piese de puzzle din cel mai vizitat loc din Gozo, pe care să le transporte apoi folosind o singură mână. De câte ori le pierdeau pe drum, trebuiau să le reconstruiască și să reintre în joc.

Nici nu au făcut bine doi păși, că piesele adunate de ei au și căzut. Prima etapă le-a dat mari bătăi de cap, scăpând piesele de multe ori. La etapa pe frânghie, Anca și DOC au reușit să își mențină echilibrul până la capăt și să nu cadă. La final, au fost iuți și la puzzle.

Următorii au fost Cesima Nechifor și Theo Zeciu. La fel ca echipa precedentă, ei au avut probleme la cărarea celor zece piese de puzzle, mai ales că Cesima avea piciorul în gheata care nu îi permitea să meargă la un ritm normal.

Frânghia i-a întârziat și mai mult, ei alunecând de multe ori. După câteva încercări, Cesima și Theo au reușit să treacă de frânghie și să ajungă la etapa a treia de joc, unde au făcut puzzle-ul.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au venit cu o energie bună la proba din Semifinală. Vlad Huidu a avut o strategie ca să care cele zece piese de puzzle și chiar au avut avânt. Însă, când au ajuns la scări, le-au scăpat și ei pe jos de câteva ori.

Pe frânghie, provocarea a fost mare pentru soțul Giuliei. Deși, pe ultimul metru, frânghia se mișca extrem de tare sub picioarele lor, familia a reușit să treacă cu brio și de această etapă. La puzzle, Giulia s-a panicat, pentru că a pierdut șirul pieselor. Într-un final, au reușit și ei.

Următorii au fost Bella Santiago și Nicu Grigore. Pentru început, ei s-au chinuit minute bune să plece de pe loc cu piesele de puzzle, iar pe drum le-au tot căzut. Când au ajuns într-un final pe frânghie, Bella și Nicu au căzut la mai multe încercări. Abia la puzzle, soții au reușit să colaboreze frumos.

Ultimii au fost Elena și Robert Tudor. Deși au pornit bine, au scăpat piesele de puzzle pe scări. La balansul pe frânghie, familia Tudor s-a descurcat bine și a reușit să nu cadă. Deși au stat ceva timp la puzzle, au finalizat cu succes și această ultimă etapă de joc.

Semifinala Power Couple România sezon 2, 4 martie 2025. Care sunt cele trei cupluri finaliste, după proba „Lasă-mă să nu te las!”. Ce bonusuri a dat Dani Oțil

După proba din Semifinala Power Couple România sezon 2, cuplurile Power s-au întâlnit cu Dani Oțil pe canapea pentru a afla care sunt cele două perechi care părăsesc concursul în seara aceasta.

„Toată lumea a închis proba în 60 de minute, dar hai să vedem cum am stat cu timpii. DOC și Anca (…) o să fiți în Finală! (…) Theo și Cesima (…) a sosit momentul să vă spun că pentru voi Power Couple se oprește aici (…) Giulia și Vlad oficial sunteți în Finală! Bella și Nicu, Robert și Elena... Cei care merg în Finală, după proba de azi, și se înfruntă cu celelalte două cupluri anunțate, sunt Robert și Elena!”, a transmis Dani Oțil, în ediția Power Couple România de pe 4 martie 2025.

„Bella și Nicu ați petrecut foarte mult timp la coardă și ați căzut de foarte multe ori, iar fiecare reîntoarcere sus pe platformă v-a furat din timp. Felicitări și mulțumesc că ați venit (…) Robert și Elena, ați fost cei mai calmi din concurs”, a mai adăugat Dani Oțil și a continuat cu dezvăluirea clasamentului după proba de azi: „Pe locul trei, Anca și DOC cu 21 de minute și 31 de secunde. Pe locul doi, Robert și Elena cu 19 minute și câteva secunde. Pe locul întâi, Giulia și Vlad, au fost cei mai rapizi astăzi, cu 18 minute și 31 de secunde. Bella și Nicu ați încheiat proba în 37 de minute. Theo și Cesima ați închis în 40 de minute și câteva secunde”.

Dar, asta nu e tot, căci Dani Oțil a mai anunțat că are pregătit câte un bonus pentru fiecare loc: „Pentru prima oară în Power Couple, am bonus și pentru locul trei și pentru locul doi și pentru locul unu. Anca și DOC, pentru locul trei astăzi, am pregătit 8.000 de euro. Pentru Elena și Robert, 9.000 de euro. Și pentru câștigătorii zilei, Vlad și Giulia, 10.000 de euro!”.

Așadar, cele trei cupluri finaliste de la Power Couple România sezon 2 sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Elena și Robert Tudor, respectiv DOC și Anca Munteanu.

Familia lui DOC intră în proba de Finală cu 37.826 de euro. Robert și Elena intră în proba de mâine, din Marea Finală Power Couple România, cu 31.182 de euro. Iar Giulia și Vlad Huidu, cei mai bogați din casă, cu 40.000 de euro.

A mai rămas doar o zi: mâine, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, dintr-un sezon mai puternic și intens al super show-ului Power Couple România! Nu rata Marea Finală!

