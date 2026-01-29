Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” 

Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” 

Cătălin Zmărăndescu a vorbit la Power Couple despre o pasiune a lui mai puțin cunoscută. Soțul Luizei adoră să-și facă fotografii și să le posteze pe rețelele sociale, motiv pentru care profită din plin de Roaming în vacanțe. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 13:48 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 13:59

Cătălin Zmărăndescu este foarte activ pe rețelele sociale, iar Luiza a dezvăluit că soțul ei este un împătimit al fotografiilor și postărilor în online. Concurentul Power Couple a precizat că ține mult la fanii care îl urmăresc, motiv pentru care îi place să publice des imagini din viața lui.

Cătălin Zmărăndescu, pasionat de fotografii: „Sunt înnebunit să postez”

„Sunt foarte activ pe social media când sunt vacanță, când sunt cu copiii. Sunt înnebunit să postez cu ei ce trăsnăi fac ei, ce facem noi. Am și eu fanii mei, urmaritorii mei, trebuie să știe ce se întâmplă cu mine, nu? Dacă mă dă vreunul pierdut?”, a spus Cătălin Zmărăndescu zâmbind.

„Iubește pozele, fotografiile și atunci și story-uri multe”, a spus Luiza Zmărăndescu despre soțul ei.

Cuplurile Luiza - Cătălin Zmărăndescu și ADDA - Cătălin Rizea au fost întrebate la Power Couple: „Cine pune mai multe story-uri din vacanță și consumă tot Internetul din Roaming din prima zi?”.

Dacă în familia Zmărăndescu, este clar că sportivul este cel care postează cel mai mult, ADDA și Cătălin Rizea au spus că preferă să posteze când se întorc din vacanță și au grijă să aibă Internet suficient.

Citește și: Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple: „Era o traumă”. Ce a pățit soția lui Cătălin Zmărăndescu

„Niciunul. Ne luăm cât net e suficient, pentru că știm cât folosim”, a răspuns Cătălin Rizea la întrebare.

„De obicei, noi când mergem în vacanțe facem poze, videoclipuri, dar mai mult postăm când ne întoarcem acasă, pentru că noi nu prea stăm pe telefon, decât dacă e ceva de rezolvat urgent”, a explicat ADDA, completată cu umor de soțul ei: „Cinci zile de vacanță și o lună jumate de postări din vacanță, să pară că suntem bogați”.

Un Power Couple adevărat nu pierde niciodată semnalul! DIGI susține conexiunea care trece orice test, cu net nelimitat pentru cupluri invincibile. Rămâneți conectați la puterea dragostei!

colaj cu luiza si Cătălin Zmărăndescu
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! Ce urmează...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Antena 3 Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $ Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Citește și
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă... Catine.ro
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a fost lider de audiență
O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe și cu o eliminare, la Power Couple! Show-ul a...
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“ BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Toţi caută aur și argint, dar o
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x