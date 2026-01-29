Ce pasiune neștiută are Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple: „Sunt înnebunit” 

Cătălin Zmărăndescu a vorbit la Power Couple despre o pasiune a lui mai puțin cunoscută. Soțul Luizei adoră să-și facă fotografii și să le posteze pe rețelele sociale, motiv pentru care profită din plin de Roaming în vacanțe.

Cătălin Zmărăndescu este foarte activ pe rețelele sociale, iar Luiza a dezvăluit că soțul ei este un împătimit al fotografiilor și postărilor în online. Concurentul Power Couple a precizat că ține mult la fanii care îl urmăresc, motiv pentru care îi place să publice des imagini din viața lui.

Cătălin Zmărăndescu, pasionat de fotografii: „Sunt înnebunit să postez”

„Sunt foarte activ pe social media când sunt vacanță, când sunt cu copiii. Sunt înnebunit să postez cu ei ce trăsnăi fac ei, ce facem noi. Am și eu fanii mei, urmaritorii mei, trebuie să știe ce se întâmplă cu mine, nu? Dacă mă dă vreunul pierdut?”, a spus Cătălin Zmărăndescu zâmbind.

„Iubește pozele, fotografiile și atunci și story-uri multe”, a spus Luiza Zmărăndescu despre soțul ei.

Cuplurile Luiza - Cătălin Zmărăndescu și ADDA - Cătălin Rizea au fost întrebate la Power Couple: „Cine pune mai multe story-uri din vacanță și consumă tot Internetul din Roaming din prima zi?”.

Dacă în familia Zmărăndescu, este clar că sportivul este cel care postează cel mai mult, ADDA și Cătălin Rizea au spus că preferă să posteze când se întorc din vacanță și au grijă să aibă Internet suficient.

„Niciunul. Ne luăm cât net e suficient, pentru că știm cât folosim”, a răspuns Cătălin Rizea la întrebare.

„De obicei, noi când mergem în vacanțe facem poze, videoclipuri, dar mai mult postăm când ne întoarcem acasă, pentru că noi nu prea stăm pe telefon, decât dacă e ceva de rezolvat urgent”, a explicat ADDA, completată cu umor de soțul ei: „Cinci zile de vacanță și o lună jumate de postări din vacanță, să pară că suntem bogați”.

