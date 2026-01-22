Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară

Antena Căutare
Andrei Niculae de la Power Couple 2026 are un obicei de care ține cont de fiecare dată când ajunge într-o altă țară. Iubitul Claudiei are grijă să aibă roaming-ul activat.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 16:40 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 16:51

Cuplurile Andrei și Claudia și Luiza și Cătălin au fost întrebați la Power Couple - La bine și la greu sezon 3 cine uită să activeze roaming-ul și se plânge tot timpul că nu merge net-ul. Cele două cupluri au precizat că nu se confruntă cu această problemă.

Cine uită să activeze roaming-ul și se plânge tot timpul că nu merge Internetul?

Inițial, Luiza Zmărăndescu a spus că soțul său uită de obicei să-și activeze roaming-ul, dar Cătălin a precizat că asta ține de domeniul trecutului.

„Ba nu! E automat la mine”, a spus sportivul despre roaming-ul său.

„Păi ți l-am activat eu. Dar în trecut cine se plângea?”, a întrebat Luiza.

„Era în trecut, iubire. Vorbim de prezent!”, a răspuns Cătălin Zmărăndescu.

De cealaltă parte, în cuplul Andrei-Claudia, el este mai predispus să uite lucruri, dar în ceea ce privește roaming-ul, acesta este foarte atent. Mai mult, Andrei a spus că activarea roaming-ului se numără printre primele lucruri pe care le face când ajunge într-o altă țară.

„Dacă vorbim de uitat s-ar putea să fiu eu, dar nu se întâmplă în cazul de față pentru că eu pornesc tot când ajung. Vreau să am telefonul la fel ca în țară. Vreau să știu că mă pot folosi de toate opțiunile telefonului meu la fel ca în țară. Și mi se întâmplă asta, de obicei”, a spus Andrei Niculae.

„Eu nu uit”, a precizat Claudia.

Un Power Couple adevărat nu pierde niciodată semnalul! DIGI susține conexiunea care trece orice test, cu net nelimitat pentru cupluri invincibile. Rămâneți conectați la puterea dragostei!

Andrei și Claudia de la Power Couple
Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple: „Era o traumă”. Ce a pățit soția lui Cătălin Zmărăndescu...
