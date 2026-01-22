Antena Căutare
Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple: „Era o traumă". Ce a pățit soția lui Cătălin Zmărăndescu

Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple în ediția de miercuri seară, 21 ianuarie 2026. Se pare că soția lui Cătălin Zmărăndescu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în fața camerelor de filmat.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:41 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 13:21

Luiza și Cătălin Zmărăndescu se numără printre concurenții care au venit la Power Couple sezonul 3 mai hotărâți ca niciodată să demonstreze tuturor că formează un cuplu puternic. Mai mult, aceștia au fost pregătiți să își depășească și cele mai mari frici.

Odată ajunși în Malta, cei doi au avut parte de situații neașteptate, probe dificile și provocări la care nu s-au gândit vreodată. În ediția de miercuri, 21 ianuarie 2026, soția lui Cătălin Zmărănescu a fost la un pas de un atac de panică.

De ce a izbucnit în lacrimi Luiza Zmărăndescu la Power Couple sezonul 3

Frica de înălțime și căderea în gol au făcut-o pe Luiza Zmărăndescu să renunțe la probă. Concurenta nu a stat prea mult pe gânduri și i-a propus soțului ei să se retragă. Cătălin Zmărăndescu a acceptat, fără ezitare, pentru a-și vedea partenera în siguranță.

„Nu pot! Îmi pare rău! E prea sus, iubitul meu, nu pot! Este coșmarul vieții mele, căderea în gol nu pot să o fac! (...) Doamne, deci niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva! Vă dau cuvântul meu de onoare că eram îngrozită și făcusem un scenariu atât de urât. Îmi pare tare rău că nu am putut să duc proba la bun sfârșit, mi-aș fi dorit din tot sufletul să pot să-mi înfrâng această frică”, a dezvăluit aceasta.

„Abia așteptam să ajungem cu picioarele pe pământ pentru că ea nu mai era ok.”, a mai adăugat soțul ei.

Până și Andrei Niculae s-a gândit să renunțe la această provocare. Se pare că frica de înălțime i-a dat mari bătăi de cap și lui la Power Couple 2026: „Era foarte înfricoșător să fii sus acolo!”.

După ce a fost lăsată la sol, Luiza Zmărăndescu nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Aceasta i-a dezvăluit soțului ei că îi pare foarte rău pentru că nu a putut să a putut să facă proba.

Cătălin Zmărăndescu a încercat să își liniștească soția, ținând-o în brațe și încurajând-o: „Am preferat să pierd probe pentru siguranța ei. Vreau ca ea să fie bine, sănătoasă, lângă mine. E doar un joc. Pentru mine contează Luiza, restul nu contează, asta este!”.

„Mă oftic, aș fi vrut să o fac. (...) „Mi-aș fi dorit foarte tare să pot să duc la bun sfârșit proba. Era o traumă de-ale mele, pe care voiam să o vindec, să pot să o las afară din bagajul meu.Se pare că nu am reușit astăzi, dar nu mă voi da bătută. Sunt supărată pe mine. Dacă nu mă uitam în jos o făceam”, a mai punctat concurenta.

Un lucru este cert, Luiza Zmărăndescu a riscat totul atunci când a renunțat la provocare, însă norocul a fost de partea ei la finalul serii.

Power Couple România 2026 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Citește și
