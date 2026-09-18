Cine sunt Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana. Cuplul pregătit de adrenalină și provocări la Power Couple, sezonul 4

Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana, vin la Power Couple, sezonul 4, pregătiți de aventură și adrenalină.

Nouă cupluri sunt pregătite de aventura vieții lor la Power Couple sezonul 4. Filmările vor avea loc în locația deja cunoscută, din Malta.

Printre cuplurile din acest sezon se numără Ionuț Pitbull Atodiresei, un luptător cu performanțe notabile, cunoscut de întreaga țară, și soția sa, Oana Atodiresei.

Cei 2 formează un cuplu de 16 ani, din care de peste 14 sunt căsătoriți, și sunt pregătiți pentru probele pe care le vor întâmpina la Power Couple, sezonul 4.

Oana și Ionuț au vorbit despre emoțiile pe care le au pentru probele de la emisiune, dar și entuziasmul pe care îl simt înainte de filmările pentru Power Couple.

Articolul continuă după reclamă

Cine sunt Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana

Ionuț Pitbull Atodiresei e unul dintre cei mai cunoscuți luptători români de kickboxing, cu titluri câștigate la WAKO-Pro și World Kickboxing Network. După o carieră impresionantă în ringul de lupte, Atodiresei e acum antrenor de kickboxing.

Ionuț și Oana au mai apărut împreună în fața camerelor de filmat și formează o echipă impresionantă. Cei 2 au apărut în trecut și în cadrul emisiunii 2k1, în care au vorbit despre începutul relației lor.

Citește și: Power Couple 2026, sezonul 4. Cine sunt cele 9 cupluri de vedete care au acceptat provocarea. Surprize mari în noul sezon

Potrivit declarațiilor, Oana și Ionuț s-au cunoscut în sala de sport la care se antrena el. La aproximativ 1.5 ani după ce s-au cunoscut, n-au stat prea mult pe gânduri, și s-au și căsătorit.

De atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Sunt împreună de 16 ani, căsătoriți de 14, și au împreună o fată, pe nume Iris, născută în 2018.

Oana și Ionuț sunt entuziasmați să participe la probele din Power Couple, sezonul 4, emisiune ce poate fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cuplul e pregătit de adrenalină și provocări la Power Couple, sezonul 4

Oana și Ionuț sunt pregătiți să facă față provocărilor de la Power Couple, sezonul 4, o experiență unică în viața de cuplu.

”Sunt foarte motivat să particip la această emisiune,” susține Ionuț. „Am puține emoții, ținând cont că particip alături de soția mea, Oana. Sper să nu fie pusă în situații dificile!”

„Totuși, sunt sigur că este mult mai puternică decât cred. Abia aștept să o văd la probe! Este mai curajoasă ca mine în anumite situații. Sunt motivat să merg până la final. Vedem acolo – cine e cel mai bun, să câștige! În final, nu mă sperie nimic, nicio probă,” a continuat sportivul.

Citește și: Cine sunt Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsan. Cuplul care vrea să trăiască aventura vieții la Power Couple, sezonul 4

”Participarea la această emisiune frumoasă mi se pare o aventură, iar mie îmi place adrenalina,” a dezvăluit Oana. „Aceasta este motivația principală pentru care am acceptat să particip, alături de soțul meu, la Power Couple!”

„Sunt sigură că va fi o experiență inedită și de neuitat. Aștept cu entuziasm și curiozitate să înceapă probele și să fim puși în ipostaze pe care nu le-am mai trăit,” a continuat Oana.

Power Couple, sezonul 4, va putea fi urmărit la la Antena 1 și pe AntenaPLAY!