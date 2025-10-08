Descoperă cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Descoperă imagini de senzație de la nunta celor doi.

Descoperă cine sunt nașii celebri ai cuplului de la Power Couple 2026 | Antena 1

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și celebra gimnastă Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvăn Bănică.

Cei doi s-au căsătorit în 2021, iar pe 30 iulie 2023 a avut loc și cununia religioasă . evenimentul fiind unul fastuos. Un detaliu ce i-a uimit pe mulți a fost alegeres nașilor. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt nașii celebri ai cuplului.

Cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

În sezonul 3 al emisiunii Power Couple 2026, unul dintre cuplurile care au acceptat să își testeze limitele este chiar cel format din cunoscuta și îndrăgita gimnastă Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvăn Bănică.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și în 2021 au decis să spună un „da” ferm în fața ofițerului stării civile. Apoi, doi ani mai târziu, cei doi au decis să facă și cununia religioasă. A fost o petrecere plină de fast, cu numeroși invitați și un decor de vis. De la eveniment nu au lipsit nici colegele de la gimanstică ale Sandrei Izbașa.

Totuși, pe lângă rochia extrem de elegantă, un detaliu i-a uimit pe toți: nașii celebri ai cuplului!

Mai exact, Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, i-au ales drept nașii pe Octavian Bellu și Mariana Bitang, foștii antrenori ai gimnastei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iată mai jos ce au declarat Sandra Izbașa și Răzvan Bănică înainte de a pleca în Malta, pentru emisiunea Power Couple 2026:

„Power Couple este mai mult decât un show TV. Este o experiență complexă care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort. Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, La bine și la greu, ai mereu lângă tine un supererou: persoana iubită!”, declară Răzvan.

„A venit momentul să spunem DA acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina…Ne dorim ca Power Couple să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și La bine și la greu!”