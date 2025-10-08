Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

Cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

Descoperă cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Descoperă imagini de senzație de la nunta celor doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 15:35 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 18:02
Galerie
Descoperă cine sunt nașii celebri ai cuplului de la Power Couple 2026 | Antena 1

Și în sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, nouă cupluri au acceptat provocarea de a-și testa limitele, într-un show...fără limite! Printre ei se numără și celebra gimnastă Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvăn Bănică.

Cei doi s-au căsătorit în 2021, iar pe 30 iulie 2023 a avut loc și cununia religioasă . evenimentul fiind unul fastuos. Un detaliu ce i-a uimit pe mulți a fost alegeres nașilor. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt nașii celebri ai cuplului.

Cine sunt nașii celebri ai Sandrei Izbașa și ai lui Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

În sezonul 3 al emisiunii Power Couple 2026, unul dintre cuplurile care au acceptat să își testeze limitele este chiar cel format din cunoscuta și îndrăgita gimnastă Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvăn Bănică.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și în 2021 au decis să spună un „da” ferm în fața ofițerului stării civile. Apoi, doi ani mai târziu, cei doi au decis să facă și cununia religioasă. A fost o petrecere plină de fast, cu numeroși invitați și un decor de vis. De la eveniment nu au lipsit nici colegele de la gimanstică ale Sandrei Izbașa.

Totuși, pe lângă rochia extrem de elegantă, un detaliu i-a uimit pe toți: nașii celebri ai cuplului!

Mai exact, Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, i-au ales drept nașii pe Octavian Bellu și Mariana Bitang, foștii antrenori ai gimnastei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iată mai jos ce au declarat Sandra Izbașa și Răzvan Bănică înainte de a pleca în Malta, pentru emisiunea Power Couple 2026:

„Power Couple este mai mult decât un show TV. Este o experiență complexă care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort. Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, La bine și la greu, ai mereu lângă tine un supererou: persoana iubită!”, declară Răzvan.

colaj foto cu sandra izbasa si razvan banica si sigla emisiunii power couple romania 2026

„A venit momentul să spunem DA acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina…Ne dorim ca Power Couple să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și La bine și la greu!”

Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Îi auzi vocea în fiecare zi la radio, dar nu știai ce facultate a ...
Înapoi la Homepage
AS.ro După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Observatornews.ro O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Îi auzi vocea în fiecare zi la radio, dar nu știai ce facultate a făcut
Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Îi auzi vocea în fiecare zi la radio, dar nu știai ce...
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dilinca și Mădălin de la Power Couple 2026. Imagini din superba locuință
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dilinca și Mădălin de la Power Couple 2026. Imagini din superba locuință
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x