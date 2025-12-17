Antena Căutare
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple

O viață împreună, una în care ați scris povești, ați depășit obstacole și ați învățat că în doi, totul pare mai ușor. O zonă de confort care devine mediul perfect în care să-ți trăiești fiecare zi. Și o oportunitate să lași totul deoparte când apare un proiect mai provocator ca oricând – Power Couple. Din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri cunoscute lasă în urmă normalitatea cotidiană și pornesc, în Malta, într-o provocare care le va schimba orice așteptare!

Galerie
El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat, au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas | Antena 1

De peste trei săptămâni, serile de luni și marți s-au încheiat cu prezentările participanților în sezonul 3. Aseară, după miezul nopții, cei de acasă au aflat mai multe detalii despre povestea de dragoste dintre NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin.

El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat, au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas.

Ce spun NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, despre relația lor. Cei doi participa în sezonul 3 Power Couple România

”Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spune NiCK. Totodată, el mai adaugă: ”Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Articolul continuă după reclamă

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: ”Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, Nick a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

Citește și: Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, înainte de lansarea noului sezon Power Couple

Au ceea ce le trebuie pentru a merge până la capăt? Vom descoperi din 5 ianuarie, în cel mai dur sezon de până la acest moment!

Colaj cu NiCK NDD și soția lui la Power Couple România

Nu ratați, săptămâna viitoare, ultimele materialele în exclusivitate despre Power Couple la Antena 1, luni și marți seara, la miezul nopții, sau oricând, după difuzare, pe AntenaPLAY!

Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, înainte de lansarea noului sezon Power Cou...
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
