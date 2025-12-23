Antena Căutare
Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momente frumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. O relație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul, poți face orice.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 10:14
Power Couple, formatul care demonstrează că atunci când te ții de mână cu iubirea vieții tale, ești de neînvins, revine din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY, cu cel de-al treilea sezon!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple: „Cel mai important este să fii bun în cuplu”

De peste patru săptămâni, serile de luni și marți s-au încheiat cu prezentările participanților. Aseară, după miezul nopții, periplul s-a încheiat cu momentul în care Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică și Răzvan Bănică, simpaticul actor, și-au deshis sufletul și le-au oferit celor de acasă primele declarații despre relația lor și povestea în show.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, declară Sandra, despre bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu patru ani.

Acesta a ținut să o completeze: „Descoperim, pe zi ce trece, că suntem Power.”

Fiecare zi și probă le-au scos la iveală importante lecții de viață: „Mi-am dat seama că indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu.”

Sunt deciși să meargă pe propriile puteri până la final. Vor reuși? Aflăm din 5 ianuarie, într-un sezon ce va demonstra complexitate și provocări mai dificile ca niciodată!

Nu ratați, în această seară, în exclusivitate, ultimul material, despre Power Couple la Antena 1, după miezul nopții, sau oricând, după difuzare, în AntenaPLAY!








