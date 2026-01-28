Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică

Simona Urzică și Marius Urzică formează unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple sezonul 3. Din fața televizoarelor, cei doi sunt încurajați și priviți cu sufletul la gură de părinți. Iată cum arată părinții Simonei Urzică!

Simona Urzică are pe pagina de Facebook mai multe imagini cu părinții săi. Una dintre fotografiile de colecție a fost realizată la botezul fiicei soților Urzică, Yasmin Dulse-Maria, eveniment care a avut loc în 2016. În fotografie, alături de părinții Simonei apare Alexandru, fiul soților Urizcă.

Cum arată părinții Simonei Urizcă de la Power Couple 2026

Părinții Simonei Urzică, fostă Georgescu, au avut un rol esențial în parcursul ei sportiv, fiind un sprijin constant încă din primii ani de pregătire. Au încurajat-o să își urmeze pasiunea pentru gimnastică în lotul din Onești, au susținut-o în momentele dificile și au fost mereu alături de ea în perioadele grele.

Părinții Simonei Urzică își iubesc nepoții necondiționat. Bunicii sunt mândri și bucuroși în fiecare moment petrecut alături de Alexandru și Yasmin.

Marius și simona Urzică participă în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a spus Marius, completat de soția lui:

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

