Dilinca și Mădălin Șerban de la Power Couple sezonul 3, dezvăluiri despre talismanele lor norocoase. "Pentru mine, ei sunt..."

Dilinca și Mădălin Șerban au dezvăluit cum a fost interacțiunea cu celelalte 8 cupluri din competiție atunci când s-au întâlnit în Malta.

Dilinca și Mădălin au mai participat la alte competiții în mediul online, iar acelea le-au ajutat să evolueze foarte mult. | Antena 1

Dilinca a povestit că se bucură foarte mult că toți ceilalți concurenți sunt oameni fani și faptul că toți au emoții la fel de mari înseamnă că sunt la fel de speriați de acest show.

Dilinca și Mădălin, impresii despre prima zi în Malta înainte de începerea probelor

Mădălin a spus că i-a ajutat foarte mult și prima ieșire pe care au avut-o cu o parte dintre cuplurile din competiție și până acum s-au împrietenit deja cu ADDA și Cătălin, dar și cu Sandra și Răzvan.

Citește și: Ce studii are Dilinca de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebră pe internet

Articolul continuă după reclamă

“Surprize plăcute, mișto concurenții. Acum sper să rămâne ca la început și după”, a spus Mădălin.

Dilinca și Mădălin și-au făcut bagajele pe ultima sută de metri, chiar cu câteva ore înainte să plece spre Malta. Iubita lui Mădălin a spus că nu a uitat să își pună în bagaj și talismanul ei norocos, Perni, care este perna ei de când s-a născut și pe care o păstrează de atunci.

Mădălin a mai povestit că Dilinca mai are un pluș pe nume Bimo, iar el se aștepta ca iubita lui să ia și acel talisman norocos. De asemenea, Dilinca a arătat la cameră că mai are un colier pe care l-a primit de la prietenele ei și în interiorul pandantivului este o fotografie cu pisicile lor.

Dilinca și Mădălin sunt foarte atașați de animalele lor de companie și deja le este dor de ele. Mădălin a povestit că au lăsat un cuplu de prieteni să aibă grijă de pisicile lor și au zis că au stat cu grijă pentru ele.

Dilinca și iubitul ei au spus că se pregătesc sufletește pentru prima zi de competiție și chiar se întreabă despre ce va fi prima proba.

Citește și: Cum arată apartamentul în care locuiesc Dilinca și Mădălin de la Power Couple 2026. Imagini din superba locuință

Mădălin a spus că dintre toate probele el se teme cel mai tare de „Au, mami!” pentru că își imaginează că durerea pe care ar simți-o acolo este cruntă, mai rea decât pumnii luați la box.

De cealaltă parte, Dilinca a spus că nu știe exact ce teamă are, ea vrea doar să înceapă probele. Ea a spus că nu are frică de înălțime sau nicio altă fobie. Mădălin a mai spus că se simte liniștit și împăcat cu faptul că probele sunt testate și că se simt în siguranță, știind că nimic rău nu li se poate întâmpla.

Dilinca și Mădălin au mai participat la alte competiții în mediul online, iar acelea le-au ajutat să evolueze foarte mult.

Mădălin a mai povestit că slăbit aproximativ 8 kilograme special pentru competiție și, chiar dacă

"Suntem un cuplu de doi Lei", a spus Mădălin, motivând că sunt firi aprinse și speră să fie și curajoși la probele pe care le au de făcut.

Vezi interviul exclusiv integral cu Dilinca și Mădălin Șerban în AntenaPLAY!

Citește și: Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: ”am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi”