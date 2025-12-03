Antena Căutare
Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: "am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi"

O emisiune care îți arată că zona de confort este făcută pentru a fi depășită, în special atunci când alegi să treci peste provocări, în timp ce te ții de mână cu sufletul tău pereche.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:03 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:07
Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: "am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi"

O șansă de a te descoperi mai bine intrinsec, dar și de a-ți înțelege mai bine partenerul de viață. Formatul în care nouă cupluri cunoscute de către telespectatori se iau la trântă cu fricile lor este tot mai aproape de revenire! Până la lansarea sezonului trei din Power Couple, cei de acasă îi pot cunoaște mai bine pe participanți în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1 sau oricând pe AntenaPLAY.

Înainte de aventura lor, la Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii despre povestea lor: ”am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi”

Doi dintre cei mai iubiți creatori de conținut ai momentului, Dilinca și Mădălin Șerban, formează unul dintre cuplurile tinere ale acestui sezon. Sunt împreună de patru ani, iar de-a lungul relației și-au demonstrat reciproc că se pot motiva și că se pot susține să meargă înspre a realiza lucruri care, la prima vedere, păreau imposibile!

Citește și: Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, provocări la prima participare împreună într-un show TV

Articolul continuă după reclamă

Când se gândesc la Power Couple, cei doi se completează în a-și descrie experiența: ”Emoții. Nervi. Calmitate, totodată cu nervii”, spune Mădălin, în timp ce Dilinca adaugă: ”Și descoperire de sine”.

”Consider că merităm să fim un power couple pentru că ne motivăm, simt că o să ne descurcăm”, mai declară Mădălin, când vine vorba despre participarea lor. Și Dilinca este sigură că locul lor este în show deoarece au o relație care a rezistat și clipelor dificile: ”Ne iubim foarte tare și suntem puternici. Am venit să ne descoperim puterea interioară”.

După ce au trecut prin diverse întâmplări împreună, cei doi trag linie și realizează ce au preluat unul de la celălalt. ”Am învățat foarte multe lucruri de la el. Am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi”, mărturisește Dilinca.

Citește și: Simona și Marius Urzică, primele destăinuiri, înainte de startul noului sezon Power Couple: „mână în mână putem trece peste orice”

Nu ratați materialele în exclusivitate despre Power Couple la Antena 1, luni și marți seara, la miezul nopții, sau oricând, după difuzare, pe AntenaPLAY!

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, provocări la prima participare împreună într-un show TV...
