Cum arată apartamentul în care locuiesc Dilinca și Mădălin de la Power Couple 2026. Imagini din superba locuință

Dilinica și Mădălin, concurenții de la Power Couple 2026, s-au mutat într-o locuință nouă încă din luna august. Înainte de a pleca în Malta, creatorii de conținut au decis să facă turul apartamentului în care stau.

Dilinca și Mădălin trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ patru ani. Deși sunt cunoscuți în mediul online, cei doi au știut întotdeauna să fie discreți când a venit vorba de viața personală.

Pentru că au o activitate intensă pe rețelele sociale, concurenții de la Power Couple 2026 a încercat să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei. De curând, chiar după cererea în căsătorie, aceștia au hotărât să se mute într-o nouă locuință.

Tinerii au renunțat la casa din Cosmopolis pentru un apartament mult mai spațios. Locuința celor doi dispune de o sufragerie uriașă, terasă un spațiu în care își pot desfășoare activitatea și multe camere.

Cum arată apartamentul în care locuiesc Dilinca și Mădălin de la Power Couple 2026

Vestea că s-au mutat într-o altă zonă a luat pe toată lumea prin surprindere. Prietenii virtuali le-au transmis felicitări și cuvinte frumoase, rugându-i să le facă turul locuinței în care vor sta pe termen lung.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dilinca și Mădălin au o relație specială cu fanii lor. Așadar, aceștia nu au stat prea mult pe gânduri și au publicat un videoclip în care prezintă locul pe care îl numesc acum „acasă”.

În filmulețul de pe YouTube se poate observa faptul că apartamentul în care stau este uriaș. Aceștia au o sufragerie foarte mare și luminoasă din care intră direct în bucătărie, fiind open space.

„Stăm la ultimul etaj. Bucătăria este imensă, am loc de absolut orice. Este genial, nu am nimic de zis! (...) În sfârșit avem două băi! Una cu duș. Nu am avut spații de depozitare în vechiul apartament, dar acum nu mai avem aceeași problemă. Avem și un birou, nu știm încă al cui. (...) Dormitorul este foarte mare și luminos. Mai sunt foarte multe chestii de făcut. Eu abia aștept să mă ocup de peretele cu poze. Suntem foarte încântați de tot. Se vede bine de oriunde!”, au spus Dilinca și Mădălin.

Turul noului apartament în care s-au mutat Dilinca și Mădălin a strâns mai bine de 4 mii de like-uri, dar și peste 100 de mii de vizionări. De altfel, mesajele oamenilor din mediul online nu au întârziat să apară.

„Doamne, ce casă frumoasă! Foarte mare”, „Excepțional apartamentul, sa-l stăpâniți sănătoși!”, „Foarte mișto apartamentul, să vă bucurați de el! O singură sugestie aș avea eu, să puneți biroul lui Mădălin în camera pe care ați numit-o “birou”” sau „Cât costă un astfel de apartament?”, au fost doar câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

Un lucru este cert, concurenții de la Power Couple 2026 sunt foarte încântați de noua locuință. Aceștia se pot bucura de un apartament foarte mare și o mulțime de spații de depozitare. De altfel, tinerii sunt mai pregătiți ca niciodată să facă un nou conținut din superba locație.