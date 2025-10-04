Ce studii are Dilinca de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebră pe internet

Dilinca, una dintre cele mai de succes creatoare de conținut din România, este pregătită să facă față provocării Power Couple sezonul 3!

Dilinca, al cărei nume real este Ilinca Dascălu, este una dintre cele mai de succes creatoare de conținut de la noi din țară, dar și una dintre cele mai așteptate concurente de la Power Couple 2026.

Alături de iubitul ei, influencerul Mădălin Șerban, și-a propus câștige premiul cel mare, luptând împotriva a altor 8 cupluri la fel de puternice și determinate să treacă prin toate probele de foc cu brio.

Iată ce studii are Dilinca și cum a reușit să ajungă una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din online-ul românesc.

Ce studii are Dilinca de la Power Couple 2026

Până la vârstă de 21 de ani, Dilinca s-a bucurat de o mulțime de experiențe culturale, deoarece a avut oportunitatea de a studia atât în România, cât și în Grecia.

Aceasta s-a născut în București, unde a studiat timp de 6 ani la școală, însă următorii 4 ani i-a continuat în Grecia, acolo unde părinții ei s-au decis să se mute chiar în mijlocul anului școlar.

Pentru ea, experiența din țara elenă a fost mult mai plăcută, însă în 2020 s-a întors în România, continuându-și studiile prin intermediul unui liceu american din Florida care desfășoară cursuri exclusiv online.

„După ce am locuit patru ani în Grecia (unde și mergeam la o școală normală), fiind obișnuită cu sistemul de învățământ grecesc, mi-ar fi fost foarte greu să mă reacomodez cu sistemul românesc. Efectiv m-aș fi chinuit, așa că am ales varianta de învățământ la domiciliu” spunea aceasta într-un vlog postat în 2021.

Totuși, înainte de a se înscrie la liceul american, ea a încercat să dea o șansă sistemului de învățământ online românesc, dar nu s-a regăsit în totalitate în această conjunctură, motiv pentru care a luat o decizie la care nu mulți părinți din țara noastră s-ar fi încumetat.

Cum a devenit Dilinca de la Power Couple 2026 celebră pe internet

Încă de la vârsta de 10 ani ea a cochetat cu rețelele sociale, lansându-și propriul canal de YouTube și postând diferite materiale de beauty, lifestyle și provocări alături de prietenii săi.

Videoclipurile ei au început să devină din ce în ce mai cunoscute de la o zi la alta, iar ea a reușit să își formeze o comunitate uriașă în mediul online, care, în prezent, a ajuns la numărul de 350 000 de urmăritori pe Instagram și la peste 500 000 de abonați pe TikTok și YouTube.

În 2021 Dilinca a jucat în filmul „Tabăra” alături de alți influenceri importanți din țara noastră și a reușit să își consolideze imaginea în online inclusiv prin intermediul reality show-urilor prezentate de Selly (Buzz House și Fugiți de acasă), acolo unde, de asemenea, a participat alături de personalități cunoscute din România.

Ulterior, în 2024, Dilinca a avut un rol important în filmul Buzz House The Movie 2, prin intermediul căreia a reușit să ajungă printre cei mai apreciați și importanți influenceri ai momentului.

La Power Couple România, ea promite să lupte cu toate puterile pentru premiul cel mare împreună cu logodnicul său, Mădălin Șerban, alături de care formează un cuplu de 4 ani.

„Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum” a declarat aceasta cu puțin timp înainte să pornească în marea aventură de la Antena 1.

Power Couple România – La bine și la greu! revine cu sezonul 3

Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața!

Prima noutate a acestui sezon este schimbarea locației! Dacă în primii doi ani, cuplurile au ajuns pe insula Gozo, din Malta, toamna lui 2025 îi va purta în inima Maltei, o țară plină de istorie și de locații care au devenit reper pentru marile producții cinematografice!

Aici, într-o vilă pe mai multe etaje, cele nouă perechi vor locui, atât timp cât rezistă în competiție. Spațiul va fi unul generos, cu mai multe living-uri în care și vor putea petrece timpul liber împreună, dar și cu acces la o piscină pe acoperiș, de unde vor putea vedea toate împrejurimile.

Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.

