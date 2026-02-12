Exclusiv | Cum a fost pentru Răzvan Bănică să vadă proba „Gladiatorul” la televizor: „Volumul a fost dat la maxim”. Ce a dezvăluit

Proba „Gladiatorul” de la Power Couple 2026 a ținut în suspans telespectatorii. Oamenii de acasă au așteptat cu nerăbdare să-i vadă pe concurenți într-un cadru desprins din filmele de acțiune. Până și Răzvan Bănică a urmărit scena cu sufletul la gură.

În ediția de marți, 10 februarie 2026, concurenții au avut de îndeplinit o probă la care nu se așteptau. Aceștia au îmbrăcat haine de gladiator și au plecat în căutarea domnițelor care se aflau la ananghie.

Înainte de a intra în arenă, băieții au trecut prin misiuni ce le-au testat răbdarea. Cu atenție și ambiție, aceștia au fost puși să „evadeze” dintr-o celulă, iar mai apoi să facă rost de armură în timp ce stau pe pietre foarte ascuțite.

Răzvan Bănică se numără printre cei care au fost complet fascinați de experiența trăită. Actorul a savurat din plin fiecare moment, bucurându-se de faptul că a reușit să își „salveze” partenera și să câștige lupta.

Citește și: În ce film a jucat fosta gimnastă Sandra Izbașa. Concurenta Power Couple a avut rolul unei polițiste într-o producție din 2019

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, concurentul a dezvăluit, în cadrul unui testimonial, că așteaptă cu nerăbdare să se vadă pe micile ecrane. Se pare că Răzvan Bănică nu și-a mai putut lua ochii de la televizor atunci când scenele de la proba „Gladiatorul” au fost difuzate.

Cum a reacționat Răzvan Bănică după ce a văzut proba „Gladiatorul” de la Power Couple România 2026

Actorul nu a stat prea mult pe gânduri și a dat volumul televizorului la maxim atunci când a început Power Couple România 2026. De asemenea, acesta a urmărit cu mare atenție momentul în care a intrat în pielea unui gladiatorul neînfricat.

`Am urmărit proba cu sufletul la gură și cu gura până la urechi! Așa cum am promis în testimoniale, pentru a-mi savura momentul de glorie, am avut-o alături doar pe Sandra, volumul televizorului a fost dat la maxim iar toate celelalte televizoare din casă au fost pornite pe Antena 1!”, a dezvăluit Răzvan Bănică pentru a1.ro.

Citește și: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie"

„Ba mai mult, imediat după difuzare, am revăzut emisiunea pe AntenaPLAY! Nu ai ocazia în fiecare zi să te lupți cu un gladiator în arenă și să îl mai și învingi fără nicio greșeală! Ne-am distrat extraordinar de tare și vreau să îi felicit pe băieții de la edit pentru montajul excelent pe care l-au realizat! “Gladiatorul” devine una dintre probele mele preferate de la Power Couple!”, a mai completat soțul Sandrei Izbașa.

Un lucru este cert, Răzvan Bănică a reușit să impresioneze oamenii de acasă cu mișcările sale din arenă. Mai mult, acesta a surprins pe toată lumea cu abilitățile sale de a memora perfect toate mișcările de luptă.

La finalul ediției de marți din Power Couple România 2026, de pe 10 februarie 2026, Dani Oțil a numit un singur câștigător al probei. Răzvan Bănică a fost concurentul ce a reușit să ducă misiunea până la final, chiar dacă începutul nu a fost prea bun. Acesta nu a greșit nici măcar un pas în coregrafia din arenă.

Power Couple 2026 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.