Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie"

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au odihnit după un zbor lung și se pregătesc pentru prima zi de probe.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au povestit despre peripețiile lor din aeroport cu bagajele lor.

Ei au povestit că au cărat un bagaj de 120 kilograme și speră să rămână în competiție până la final, dacă tot l-au cărat atâta drum.

„Noi avem bagaj pentru două luni dacă se poate”, a mai completat Sandra.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, cele mai mari bagaje dintre toate cuplurile din competiție

Înainte de competiție, Sandra a slăbit 3 kilograme, cu gândul la emoțiile care o așteaptă la Power Couple.

Pentru că sunt foarte organizați și voiau să se asigure că nu uită nimic, Sandra a povestit că au avut multe liste, foi și notițe cu felul în care vor așeza totul strategic.

Ei au spus că au luat 4 valize mari și 2 mai mici și tot le-a fost dificil să își găsească unele lucruri atunci când au despachetat.

Sandra și Răzvan au recunoscut că nu au plecat de-acasă fără niște talismane norocoase.

„Am o mică biserică în bagaje, nu pot să te mint. Eu fac shopping compulsiv la pangar, la magazinul de obiecte bisericești. Pe mine poți să mă lași oriunde vrei tu (...) eu cumpăr iconițe și cărticele de rugăciuni. De multe ori când le cumpăr, le și dau mai departe. Avem niște iconițe”, a povestit Răzvan.

Sandra a spus că nu știe dacă au voie cu tămâie în cameră, în caz că au senzor de incendiu. Răzvan s-a amuzant pentru că el obișnuiește să aprindă tămâie.

„Eu mi-am luat niște tămâie, niște cărbuni și o cădelniță de-aia. Să iasă dracii din noi, în cazul în care ne pătrund. (...) Sfintele moaște au venit la Power Couple”, a soțul Sandrei.

Despre prima zi de competiție, Sandra și Răzvan au spus că nu doresc să se gândească încă la probe, vor doar să simtă această experiență pe pielea lor.

„Noi avem senzația că am venit într-o vacanță și nu ne dăm seama că mâine începe”, a spus Răzvan.

Legat de interacțiunea cu celelalte cupluri, Răzvan și Sandra au mărturisit că nu și-au făcut nicio strategie și nici nu vor vota în funcție de simpatii.

„O să votăm strategic în funcție de ce o să vedem că se întâmplă pentru că până la urmă e o competiție”, a adăugat soțul Sandrei Izbașa.

Sandra, fiind obișnuită cu competițiile sportive, spune că probabil ceilalți concurenți cred că ea a rămas la același nivel din urmă cu 12 ani când făcea performanță, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

„Scârțâie balamalele, eu mă uit în buletin”, a mai spus Sandra.

