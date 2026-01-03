Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie"

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie"

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au odihnit după un zbor lung și se pregătesc pentru prima zi de probe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 14:52 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 15:25
Galerie
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au povestit despre peripețiile lor din aeroport cu bagajele lor. | Antena 1

Ei au povestit că au cărat un bagaj de 120 kilograme și speră să rămână în competiție până la final, dacă tot l-au cărat atâta drum.

„Noi avem bagaj pentru două luni dacă se poate”, a mai completat Sandra.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, cele mai mari bagaje dintre toate cuplurile din competiție

Înainte de competiție, Sandra a slăbit 3 kilograme, cu gândul la emoțiile care o așteaptă la Power Couple.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană olimpică la gimnastică

Pentru că sunt foarte organizați și voiau să se asigure că nu uită nimic, Sandra a povestit că au avut multe liste, foi și notițe cu felul în care vor așeza totul strategic.

Ei au spus că au luat 4 valize mari și 2 mai mici și tot le-a fost dificil să își găsească unele lucruri atunci când au despachetat.

Sandra și Răzvan au recunoscut că nu au plecat de-acasă fără niște talismane norocoase.

„Am o mică biserică în bagaje, nu pot să te mint. Eu fac shopping compulsiv la pangar, la magazinul de obiecte bisericești. Pe mine poți să mă lași oriunde vrei tu (...) eu cumpăr iconițe și cărticele de rugăciuni. De multe ori când le cumpăr, le și dau mai departe. Avem niște iconițe”, a povestit Răzvan.

Sandra a spus că nu știe dacă au voie cu tămâie în cameră, în caz că au senzor de incendiu. Răzvan s-a amuzant pentru că el obișnuiește să aprindă tămâie.

„Eu mi-am luat niște tămâie, niște cărbuni și o cădelniță de-aia. Să iasă dracii din noi, în cazul în care ne pătrund. (...) Sfintele moaște au venit la Power Couple”, a soțul Sandrei.

Citește și: În ce filme și piese de teatru a jucat Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

Despre prima zi de competiție, Sandra și Răzvan au spus că nu doresc să se gândească încă la probe, vor doar să simtă această experiență pe pielea lor.

„Noi avem senzația că am venit într-o vacanță și nu ne dăm seama că mâine începe”, a spus Răzvan.

Legat de interacțiunea cu celelalte cupluri, Răzvan și Sandra au mărturisit că nu și-au făcut nicio strategie și nici nu vor vota în funcție de simpatii.

„O să votăm strategic în funcție de ce o să vedem că se întâmplă pentru că până la urmă e o competiție”, a adăugat soțul Sandrei Izbașa.

Sandra, fiind obișnuită cu competițiile sportive, spune că probabil ceilalți concurenți cred că ea a rămas la același nivel din urmă cu 12 ani când făcea performanță, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

„Scârțâie balamalele, eu mă uit în buletin”, a mai spus Sandra.

Vezi interviul exclusiv integral cu Sandra Izbașa și Răzvan Bănică în AntenaPLAY!

colaj sandra izbasa si razvan banica

Citește și: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple

Dilinca și Mădălin Șerban de la Power Couple sezonul 3, dezvăluiri despre talismanele lor norocoase. "Pentru mine, ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Antena 3 Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului...
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună,...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x