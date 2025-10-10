Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană olimpică la gimnastică

Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, se numără printre concurenții de la Power Couple 2026. Deși este un nume mare în industria sportului, puțini știu ce facultate a absolvit dubla campioană olimpică la gimnastică artistică.

Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, se numără printre concurenții de la Power Couple 2026 | Hepta & Instagram

Sandra Izbașa și partenerul ei, Răzvan Bănică, au acceptat experiența Power Couple 2026. Dubla campioană olimpică la gimnastică artistică și actorul au de gând să arate tuturor că formează un cuplu invincibil.

Cu o condiție fizică de invidiat și o experiență vastă în domeniul sportului, Sandra Izbașa este mai pregătită ca niciodată să treacă peste provocările din Malta. Aceasta îl va avea alături pe soțul ei, care o va încuraja și susține în orice moment.

Citește și: Cine este nașul celebru al lui NiCK și al Cătălinei de la Power Couple 2026. Puțini știau acest detaliu

„A venit momentul să spunem “DA” acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina...Ne dorim ca “Power Couple” să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată!

Articolul continuă după reclamă

Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și La bine și la greu!”, a dezvăluit Sandra Izbașa înainte de începerea filmărilor.

Ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026

Deși este un nume celebru în industria sportului, puțini sunt cei care știu ce studii are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Așadar, dubla campioană olimpică la gimnastică artistică a absolvit în anul 2014 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

Mai mult, fanii săi nu cunosc faptul că aceasta este licențiată în kinoterapie, conform adevarul.ro. Se pare că Sandra Izbașa a fost studentă și la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Babeș–Bolyai” din Cluj, la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială.

Dubla campioană olimpică la gimnastică artistică a decis să se retragă din activitate în urmă cu mai bine de 11 ani. Decizia acesteia a luat pe toată lumea prin surprindere la momentul respectiv.

Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026

Sandra Izbașa s-a născut pe 18 iunie 1990 în București și este dubla campioană olimpică la gimnastică artistică. Aceasta a făcut istorie în domeniul sportului, rămânând în memoria fanilor săi datorită victoriei de la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 (medalia de aur la sol), dar și datorită triumful de la sărituri, la Londra, în 2012 (medalia de aur).

În 2008, Sandra Izbașa a fost desemnată „Gimnasta Anului” de Federația Română de Gimnastică și i-a fost conferit Ordinul național „Meritul Sportiv”, clasa I.

Citește și: Ce studii are Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Îi auzi vocea în fiecare zi la radio, dar nu știai ce facultate a făcut

Pasiunea acesteia pentru gimnastică a început încă din copilărie. Concurenta de la Power Couple 2026. A început să practice acest sport de la 4 ani la Clubul Sportiv „Steaua” București, urmând să fie selecționată în lotul olimpic al României de antrenorul Nicolae Forminte.

Deși a renunțat la sportul de performanță, Sandra Izbașa și-a descoperit o nouă pasiune: actoria. Dubla campioană olimpică la gimnastică artistică a decis să urmeze cursuri de actorie, fiind atrasă de acest domeniu în care activează soțul ei.